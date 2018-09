Molde gikk seirende ut av derby-målfest: Nærmer seg medaljeplass

fotball

Molde-Kristiansund 3–2

Molde meldte seg for alvor på i medaljekampen i eliteserien igjen etter 3-2-seier over nabo Kristiansund.

Med de tre poengene er Ole Gunnar Solskjærs mannskap nå bare ett poeng bak Haugesund på bronseplassen. Avstanden opp til Rosenborg og Brann er på 12 og 10 poeng.

Med mandagens seier fikk Molde dessuten revansje for 0-1-tapet i Kristiansund 9. juni. Det tøffe kampprogrammet med europaligakvalifisering må nok ta det meste av skylden for at Molde meldte seg ut av gullkampen.

Nå er det kun serien å tenke på for Solskjær etter en tidlig cupexit i 2. runde.

Molde stilte med nesten uendret startellever fra forrige kamp. Eneste endring var at Pavel Cibiki hadde gått inn for Fredrik Aursnes, mens gjestene hadde gjort tre endringer. Blant annet var Flamur Kastrati tilbake på Kristiansund-laget som med det var styrket offensivt.

Flott start

Molde og Solskjær fikk en flott start på kampen og tok fortjent ledelsen etter tolv minutter. Babacar Sarr var tøffest inne i et tafatt KBK-felt på en corner og sendte moldenserne opp i 1–0 med et velrettet hodestøt.

Både Molde og Kristiansund kom til kampen med bare en seier på de fem siste kampene. Hjemmelagets siste seier kom med 5–1 hjemme mot Brann 12. august. Det er også like lenge siden Erling Braut Haaland har scoret mål.

Supertalentet hadde flere gode muligheter til nettkjenning i løpet av kampen.

Kastrati testet skuddfoten kort etter at Molde hadde tatt ledelsen i 1. omgang, men Andreas Linde fikk reddet forsøket. Etter 25 minutter serverte Bendik Bye en giftig bakromspasning, og fant Kastratis venstrebein foran mål. Nå var det Molde-forsvaret som ikke hang helt med.

Best etter pause

Mens det var en intensiv og jevn 1. omgang handlet det meste som Molde etter pause. Fem minuttet etter hvilen slo Molde og Sarr til igjen. En ny corner havnet på hodet til Sarr som satte sitt fjerde mål for sesongen til 2-1-ledelse for hjemmelaget. Etter å ha servert Sarr to cornere var det Magnus Wolff Eikrems tur til å finne nettmaskene.

Målet kom etter et mønsterangrep fra Molde. Ruben Gabrielsen snappet opp en retur på en avslutning fra Eirik Hestad. Molde-kapteinen fant Eikrem foran mål og sistnevnte hadde få problemer med å sette den tredje ballen bak Sean McDermott.

I en god Molde-periode klarte Kristiansund å bringe spenning inn i kampen igjen. Bendik Bye lurte Molde offsidefelle og kom alene med Linde og redusere til 2–3 med snaue 20 minutter igjen på klokka.

Molde red det lille som var igjen fra Kristiansund-offensiven.