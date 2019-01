Molde fortsetter å forsterke: Henter ny norsk profil

fotball

MOLDE: Midtstopper Martin Bjørnbak er klar for Molde Fotballklubb, bekrefter klubben i en pressemelding torsdag.

MFK har ønsket seg 26-åringen en god stund, og denne uka ble klubben enig med Bodø/Glimt om overgangsbetingelsene. Bjørnbaks kontrakt med Glimt gikk opprinnelig ut etter 2019-sesongen. Nå har han signert fireårskontrakt med MFK.

– Jeg er veldig glad for å være her. Molde er en veldig fin klubb, med flott historie og en vinnerkultur som jeg vil bli en del av. Jeg ønsker å lære og vinne her, og så ønsker jeg å vinne store trofeer. Det er naturlig når man er med og konkurrerer, så ønsker man å vinne. Andreplass er en liten nedtur. Vi går for gull, sier en offensiv Martin Bjørnbak til moldefk.no.

– Jeg vet hva jeg er god til, samtidig som jeg kjenner mine begrensninger. Først og fremst er jeg en kriger som liker å ta tak i duellspillet og gjøre ting enkelt. Jeg kjenner at jeg er klar for nye oppgaver, og dette føltes veldig rett akkurat nå, sier han videre.

Trener Erling Moe er godt fornøyd med nysigneringen.

– Martin Bjørnbak er en spiller som komplementerer resten av troppen vår veldig godt. Han har rett alder og erfaring som passer godt for oss i den fasen vi er i. Han er en leder og som spiller har han utviklet seg veldig i Bodø/Glimt, og vi ønsker å være med å utvikle han enda mer her i Molde, sier Moe til moldefk.no.

Bjørnbak kom til Molde onsdag kveld, og torsdag var han på plass på Aker stadion sammen med agent Jim Solbakken. Der ble forhandlingene unnagjort og kontrakten signert.

Forsvarsspilleren slutter seg til Molde-troppen som reiser på treningsleir til Spania fredag.

Farlige frispark

Martin Bjørnbak kommer fra Mo i Rana. Han kom til Bodø/Glimt fra Stålkameratene før 2011-sesongen.

Ett år seinere ble han solgt til Haugesund, hvor han spilte i tre sesonger. I 2015 returnerte han til Bodø/Glimt, hvor han etter hvert ble lagets kaptein.

I tillegg til å være en robust midtstopper, er Bjørnbak kjent for å ha en svært god frisparkfot. Han har banket ballen i mål fra distanse flere ganger i den gule Glimt-trøya.

Onsdag ble Eirik Ulland Andersen presentert som ny Molde-spiller etter overgangen fra Strømsgodset. Fra før er også Erling Knudtzon og Fredrik Sjølstad nye spillere i A-stallen.