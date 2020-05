Molde-direktøren om Forren: – Dette er en personalsak

fotball

Mandag ble det kjent at MFK-ledelsen hadde kalt inn Vegard Forren til et drøftingsmøte på Aker stadion. Ifølge Forren og hans rådgivere vurderer klubben å si opp Forrens arbeidskontrakt. Årsaken skal være at Forren har tatt ut penger fra MFK-spillernes felleskonto for å dekke egen spillegjeld.

MFK vurderer oppsigelse

Dette skal MFK-ledelsen anse som et så alvorlig tillitsbrudd at oppsigelse vurderes. Det er ventet at klubbens endelige beslutning kommer i løpet av få dager. Inntil videre er det ingen på Aker stadion som ønsker å uttale seg om Forren-saken.

– Dette er en personalsak som vi ikke vil diskutere i media nå, skriver administrerende direktør Ole Erik Stavrum i en SMS til Rbnett.

– Ingen kommentar

Trener Erling Moe ønsker heller ikke å kommentere Forrens situasjon.

Mattias Moström er tillitsvalgt i spillergruppa til MFK. Han svarer ingen kommentar og henviser til klubben.

Magnus Eikrem, som er ny lagkaptein for 2020-sesongen, har ikke besvart Rbnetts henvendelse.