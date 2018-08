Molde-angriper klar for skotsk klubb

fotball

Angriperen har signert en leieavtale med Hamilton Academical FC, som spiller på høyeste nivå i Skottland. I fjor ble «The Accies» nummer ti i skotsk Premiership.

– Jeg har jobbet litt med dette. Jeg har noen kontakter i Skottland, og jeg tok en prat med Fredrik. Han har kanskje ikke spilt så mye denne sesongen som han ønsker og han syns det var perfekt å prøve seg i skotsk eliteserie. Det er noen gode lag der, sier Dennis Schiller i Promo AS som har hjulpet Brustad med avtalen.

Leiekontrakten strekker seg ut mai neste år, bekrefter Brustad selv overfor Rbnett.

– Dette er en fin utfordring blandet med at det har vært lite spilletid i Molde, sier Brustad om utlånet.

29-åringen kom til Molde fra svenske AIK sommeren 2016. Han har startet 13 kamper og blitt byttet inn i åtte kamper for MFK denne sesongen. Han fikk sist et innhopp i 1–3-tapet borte mot Zenit for halvannen uke siden.