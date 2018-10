«Moi» sliter fortsatt med smerter: – Å grisetakle en lagkamerat dagen før kamp, er ikke fint

fotball

STORO: – Jeg sliter fortsatt med smerter i ankelen, sukker Southampton-spilleren.

Fredag 21. september gledet han seg enormt til møtet med Liverpool på Anfield dagen etter.

Men en lagkamerat taklet nordmannen stygt på trening. «Moi» ble liggende med store smerter og måtte innse at det ikke ble noen kamp på Anfield.

Men 24-åringen fryktet at skaden var verre og at han måtte stå over mange kamper.

– Han kom hardt inn fra siden og taklet meg midt på leggen. Foten satt fast i bakken og det gjorde veldig vondt. Vi hadde nettopp fått laget til kampen dagen etter, og han skjønte at han ikke skulle starte. Det var kanskje frustrasjon fra hans side. Jeg tror ikke han gikk bevisst inn for å skade meg. Men jeg sa klart fra. Jeg kan tilgi mange for så mye, men å grisetakle en lagkamerat dagen før kamp, er ikke fint, sier Elyounoussi.

Han vil ikke avsløre hvem lagkameraten er, bortsett fra at det er en midtstopper.

– Vi har skværet opp, det ble ikke en store greie.

Spilte kamp uken etter

«Moi» spilte kamp igjen en drøy uke senere borte mot Wolverhampton. Kantspilleren erkjenner at han kanskje burde droppet den kampen.

– Det gjorde at prosessen med å lege skaden gikk tregere. Jeg burde kanskje ikke spilt den kampen.

Østfoldingen sto over hjemmekampen mot Chelsea sist helg. Men «Moi» hevder han er klar til kamp mot Slovenia på Ullevaal lørdag kveld.

– Det er en vond ankel som ikke er helt stabil. Det gjør vondt å skyte, det gjør vondt å løpe. Men den smerten har jeg lært meg å akseptere. Jeg klarer å trene med smerten. Om det gjør vondt på lørdag, tar jeg bare smertestillende. Det går helt fint. Jeg biter i meg smertene, jeg ofrer meg for fedrelandet, blunker Elyounoussi lurt.

– Moi har trent for fullt med oss, så det ser bra ut fysisk for ham, sier landslagssjef Lars Lagerbäck.

24-åringen har startet fire av åtte Premier League-kamper for Southampton.