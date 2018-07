Mini om Kåre Ingebrigtsen-sparkingen: – Jeg trodde det var 1. april. Jeg skjønner ingenting.

fotball

Kåre Ingebrigtsen har vunnet serien tre ganger på tre forsøk (Molde var så godt som mester da han tok over i 2014). Han har vunnet cupen to ganger på tre forsøk. Han har nådd Europa-gruppespill to ganger på tre forsøk.

Torsdag, dagen etter at han hadde ledet Rosenborg videre i Mesterligaens kvalifisering mot Valur, var Ingebrigtsen historie. Det var også assistenttrener Erik Hoftun.

Det melder klubben på sine nettsteder.

– Ufattelig

Jahn Ivar «Mini» Jakobsen skjønte ingenting da han fikk nyhetsvarsel på telefonen.

– Først trodde jeg det var 1. april. Så kikket jeg ut av vinduet og trærne var så grønne, at det kunne det ikke være, sier Mini til Adresseavisen.

– Det er helt ufattelig. Jeg prøvde å summe meg, ringe rundt til folk som kan fotball og diskutere, men jeg har ikke fått noe fornuftig svar, fortsetter han. Tidligere spillere og fotballeksperter sto på telefonlista til den tidligere Rosenborg-profilen og TV 2-eksperten, som ikke har snakket med noen i klubben.

– Jeg har forstått at det snakkes om manglende utvikling. Også jeg ser at det ikke er berusende angrepsfotball, slik man ønsker. Men å ta en trener med sterke resultater vi ikke har sett siden Nils Arne ... De er på 2. plass i serien, videre i Europa og i kvartfinale av NM. Jeg skjønner ikke hva RBK-styret tenker, sier Mini.

By Rise: – Overrasket

Mini er en god venn av Ingebrigtsen og har vært forlover i bryllup til sin tidligere lagkamerat i Rosenborg. Bruttern-kallenavnet til Ingebrigtsen stammer fra nettopp tospannet med Mini på slutten av 1980-tallet.

– Jeg blir lei meg, men også fordi jeg ikke ser avgjørelsen. Jeg har også kritisert dem som TV 2-ekspert, men dette fortjener han ikke. Jeg er spent på hvem de skal ansette nå, sier Mini.

Heller ikke tidligere Rosenborg-trener Ola By Rise skjønte noe da han fikk nyheten.

– Jeg er overrasket over beslutningen og timingen, men det er før jeg vet noe som helst, sa By Rise før pressekonferansen.

Blir midlertidig sjef

Der ble det klart at Rino Coolen blir midlertidig RBK-sjef, med Trond Henriksen som assistent. Nederlandske Coolen har tidligere vært trener, med jobb i Twente som høydepunkt mellom 2004 og 2006. Siden i fjor høst har han vært akademisjef i klubben.

Assistent Henriksen var tidligere vært assistent i Rosenborg og ledet trønderne på midlertidig basis før Erik Hamrén tok over i 2008.