Milliardprosjektet sprenger grenser og beskyldes for å ødelegge fotballen. Alt handler om kvelder som denne.

PARC DES PRINCES, PARIS: Ici c'est Paris.

Både på innsiden og utsiden av stadionveggene på Paris Saint-Germains hjemmearena bankes budskapet inn igjen og igjen.

Her er Paris.

Onsdag kveld er det her Ole Gunnar Solskjær får sin hittil tøffeste oppgave som Manchester United-manager.

«Mirakel» er et stort ord som egentlig ikke egner seg for fotball. Men om Solskjærs United-lag greier å manøvrere seg frem til avansement, må du nok regne med å se ordet.

Ikke bare fordi Manchester United slapp inn to mål på hjemmebane i den første åttedelsfinalen uten å score selv. Heller ikke bare fordi det fort kunne blitt enda verre.

Men fordi PSG er skapt for Champions League.

I løpet av en sesong er det ikke så mange kamper som virkelig teller for dette milliardprosjektet av et fotballag. Denne kvelden er en av dem som virkelig teller.

Et gjensyn med George Weah

Fra avstand ser det ut som motorveien slukes av en gedigen betongkloss.

Susende biler forsvinner under bakken. Betongklossen er Parc des Princes.

Bilder henger på gjerdet som omkranser stadionet.

Et av dem er av mannen som i dag er president i Liberia. Men bildet viser ikke en politiker i dress. Det viser en jublende fotballspiller i PSG-drakt.

Det var som PSG-spiller George Weah ble kåret til verdens beste.

Fotografiet fra 1990-tallet er en påminnelse om at PSG ikke er noe som ble funnet på for åtte år siden – da pengekranen fra den qatarske stat ble åpnet.

PSG har historie, til tross for beskyldningene om det motsatte.

Det er likevel ingen tvil om at eierskiftet sommeren 2011 ble starten på en ny tidsregning for klubben.

– Drømmer stort

I 2012 var den franske hovedstadsklubben for første gang med på revisjonsfirmaet Deloittes årlige liste over de 20 fotballklubbene i verden med høyest inntekt.

Året etter var de nummer fem på den samme listen.

Plutselig var PSG i økonomisk selskap med superklubber som Real Madrid, Barcelona, Bayern München og Manchester United.

PSGs qatarske eiere hadde hastverk.

– Vi drømmer stort, fastslo klubbpresident Nasser al-Khelaifi.

De drømmene har aldri handlet om Frankrike. De handler om Europa. Det er Champions League dette prosjektet måles på.

Det er derfor PSG har spist trenere – til tross for at ligatitler og cuptriumfer i hjemlandet har rent inn.

– Når du peiser så mye penger inn i et prosjekt, blir det å vinne i Frankrike en formalitet. Målet er å bygge PSG som en global merkevare. Dét gjør Champions League på en måte ingenting de gjør i den franske ligaen, noen gang kan, sier fotballskribent Lars Sivertsen.

Gabriele Marcotti, fotballekspert for blant andre ESPN og The Times, påpeker at Champions League-suksess vil legitimere dem som en superklubb.

– Det kan bli viktig hvis eller når det blir en europeisk superliga eller en reorganisering av fotballen i den retningen, sier han.

Europa-smellene

Ikke mange meterne unna bildet av Weah begynner bildene av Zlatan Ibrahimovic å dukke opp.

Fra 2012 til 2016 var svensken det fremste symbolet på banen for fotballsatsingen i Paris.

I Champions League ble det imidlertid stopp i kvartfinalen alle fire årene.

Året etter så det endelig ut til å løsne, da PSG ydmyket Barcelona på hjemmebane med 4–0 i den første utslagsrunden.

Men det som skulle bli den hittil største triumfen, ble et mareritt. I returoppgjøret skjedde det utenkelige. Barcelona snudde og vant.

Sist sesong fortsatte forbannelsen. Mot Real Madrid i åttedelsfinalen var PSG sjanseløse.

Lars Sivertsen ser imidlertid tegn til at PSG under den tyske managerens Thomas Tuchels ledelse nå faktisk kan bli en reell kandidat til Champions League-triumf.

– Problemet har lenge vært at de så ut som en gjeng superstjerner som var litt vilkårlig samlet sammen. Det var nesten så du ikke engang kunne kalle dem et fotballag. Men mot Liverpool i gruppespillet og United sist slo det meg at det var spillere som liker å forsvare seg, sier han.

PSGs Europa-nedturer Slik har det gått for PSG i Champions League de siste årene. 2017/18: Ut i 8-delsfinalen mot Real Madrid (2–5) 2016/17: Ut i 8-delsfinalen mot Barcelona (5–6) 2015/16: Ut i kvartfinalen mot Manchester City (2–3) 2014/15: Ut i kvartfinalen mot Barcelona (1–5) 2013/14: Ut i kvartfinalen mot Chelsea (3–3, færre scorede bortemål)

Dagens PSG

På motsatt ende av stadionenden der Weah-bildet pryder gjerdet, er fasaden langt mer moderne utformet.

Og her er det bilder av dagens spillere som dominerer stadionveggen.

PSG anno 2019 er den brasilianske superstjernen Neymar, selv om han akkurat nå er ute med skade. Det er Kylian Mbappé, stjerneskuddet som spås å bli verdens beste. Og det er Marco Verratti, Edinson Cavani og Thiago Silva.

Ingenting av dette hadde vært mulig uten milliardene til klubbens qatarske eier.

De milliardene er ikke fri for kontroverser.

Anklager om motivene

Ett aspekt er motivene. Hvorfor skal Qatars investeringsfond, tilsvarende Oljefondet i Norge, eie en fransk fotballklubb?

Mange mener at det handler om hvitvasking av Qatars image. At den gassrike staten skal forbindes med sport fremfor anklager om menneskerettighetsbrudd. Selv avviser de dette.

PSG-eierskapet kan også tolkes som en del av en regional maktkamp der Qatar står på én side, og Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater er blant dem som står på den andre.

Visestatsministeren i De forente arabiske stater er eieren av Manchester City, en annen klubb som kjemper for å nå toppen av europeisk fotball.

Møte med presidenten

De kritiske spørsmålene mot PSG går helt tilbake til månedene før oppkjøpet.

I november 2010 spiste Michel Platini lunsj i Elyséepalasset. Til stede var daværende president i Frankrike Nicolas Sarkozy samt kronprinsen og statsministeren i Qatar.

Måneden etter stemte Platini for å tildele VM i 2022 til Qatar, noe som ble utfallet av avstemningen og skapte jordskjelv i fotballverdenen.

Den nå utestengte fotballpolitikeren Platini har innrømmet at han visste at Sarkozy ønsket at han skulle stemme på Qatar, men hevder at han aldri fikk en direkte beskjed om å gjøre det.

Noen måneder senere var PSG Qatar-eid, og Qatar-styrte beIN SPORTS kjøpte opp deler av TV-rettighetene til den franske ligaen. Samtidig gjorde Frankrike en rekke lukrative eksportavtaler med Qatar.

Ble straffet

I enkelte kretser er PSG (og Manchester City) blitt stemplet som symbolet på alt som er galt med den moderne fotballen, der det meste styres av penger.

PSG beskyldes for å ha spilt skittent.

Hovedgrunnen til det raske hoppet inn i eliten var en eksplosjon i sponsorinntekter.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) konkluderte imidlertid med at det ikke ble gjort i tråd med reglene om økonomisk fair play, som begrenser riker onklers mulighet til å drive med økonomisk doping.

I 2014 ble PSG straffet. Men de unngikk straffen som virkelig ville ha svidd: utestengelse fra Champions League.

Og sommeren 2017 tok de kjøpefesten til et nytt nivå. Først betalte de utkjøpsklausulen Barcelona aldri trodde noen kom til å være i nærheten av å vurdere for Neymar. Så sikret de seg Mbappé.

Slik flyttet PSG de økonomiske grensene for hele fotballens elite.

– PSG er et symptom

Men betyr det at de er den slemme klubben som ødelegger sporten?

Marcotti påpeker at de i kjølvannet av Neymar- og Mbappé-overgangene faktisk har forsøkt å ta grep for å etterkomme UEFAs regler – ved å kvitte seg med mange spillere.

Og Sivertsen mener at når det kommer til eiere i fotball og moral, er problemet langt videre.

– PSG er et symptom på at fotballen er en vill vest der alle hensyn kan settes til side for penger, sier han.

Onsdag kan satsingen gi avansement mot Manchester United.

Men Solskjærs klubb er en av få som ikke kan skylde på pengemangel i møte med PSGs stjernegalleri.