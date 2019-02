Mens Solskjær ble hyllet, haglet skjellsordene over rivalen

fotball

Chelsea-Manchetser United 0–2

STAMFORD BRIDGE: Det vil trolig aldri skje igjen, men mandag kveld sang Manchester United-supporterne «Få tilbake Mourinho» mens Ole Gunnar Solskjær sto på sidelinjen og ledet laget.

Tonene var imidlertid ikke uttrykk for et sterkt ønske om å få tilbake sjefen som fikk sparken like før jul. Den var et stikk til Chelsea-sjef Sarri, som etter nok et nederlag er i alvorlig trøbbel. Før Mourinho dro til Old Trafford for å lede United, vant han ligaen tre ganger med Chelsea.

«Du vil få sparken i morgen», sang United-fansen videre. Det som ikke var like hyggelig for Sarri, var at mange av Chelsea-supporterne kastet seg på og sang med.

– Jeg hørte ikke alt, men jeg hørte noe, svarte Sarri da han etter kampen ble spurt om han hørte hva fansen sang fra tribunene.

En journalist kunne informere om at hjemmefansen også sang «F*** Sarri-ball», og han ville gjerne vite om dette var noe italieneren hadde hørt tidligere i karrieren.

– Nei, men det er en første gang for alt, svarte Sarri og humret litt for seg selv.

Misfornøyde med byttene

Både han og Solskjær hadde press på seg etter skuffende resultater forrige uke. Det er ingen tvil om hvem som kom best fra det.

I store deler av kampen runget den ene Solskjær-sangen etter den andre fra de tilreisende fra Manchester.

Da lagene gikk til pause og da kampen var slutt ble hjemmelaget møtt med pipekonsert fra sine egne. Chelsea-supporterne ga også klart uttrykk for at de ikke var fornøyd med byttene manageren gjorde i jakten på redusering og utligning.

De ville ha inn Callum Hudson Odoi. Det 18-årige stortalentet ønsker å forlate klubben fordi han ikke blir satset på i Chelsea. Sarri valgte å bruke byttene på Willian, Ross Barkley og Davide Zappacosta.

Spesielt da sistnevnte ble satt inn lot mange frustrasjonen få utløp. De klarte ikke å se hvorfor den italienske høyrebacken var et bedre valg enn angrepsspilleren fra London.

«Chelsea-fans gjør opprør mot Maurizio Sarris gledesløse, håpløse og tapende fotball», var tittelen hos The Times.

Avisens kommentator, Henry Winter mener Sarri lever på lånt tid i klubben. Han kaller manageren for sta, og mener det ikke ser ut til å være en plan B når plan A ikke fungerer.

Han er heller ikke imponert over byttene, og kaller det sjokkerende at Hudson Odoi ikke kom inn på 0–2.

Vet spillerne hva de skal gjøre?

Sarri innrømmet da også etter kampen at det ikke helt så ut til at spillerne forsto hvordan spillestilen hans skal utføres.

Han mente det var for lite tempo i spillet, for lite bevegelse uten den og for mange som prøvde å få til ting på egen hånd.

Som etter 0-6-tapet for Manchester City forrige helg, sa Sarri at han ikke er bekymret for om han får sparken eller ikke.

– Det er ikke mitt problem. Mitt problem er å jobbe med spillerne i morgen tidlig og prøver å forbedre dem på noen dager. Vi må forsøke å finne mer besluttsomhet og aggressivitet, sa Sarri.

Torsdag kommer Malmö til Stamford Bridge etter at engelskmennene vant det første Europaliga-oppgjøret i Skåne med 2–1.

Søndag venter en betydelig tøffere oppgave. Da er Manchester City motstander i ligacupfinalen på Wembley.