Mener denne Molde-spilleren bør tas ut i landslagstroppen i dag

MOLDE: Tirsdag offentliggjør landslagstrener Lars Lagerbäck troppen til Nations League-kampene hjemme mot Kypros 6. september og borte mot Bulgaria 9. september.

Tidligere Molde-spiller Christian Gauseth mener Erling Braut Håland bør være blant navnene som blir lest opp i dag. Håland har vært i storform i sommer, og 18-åringen har scoret totalt 13 mål for MFK denne sesongen. Fra 1. januar er han RB Salzburg-spiller.

– I mitt hode så skal han inn på landslaget. Gutten er fysisk feil: Han for rask, for sterk og for ung, sier Christian Gauseth til Eurosport.

God i Russland

Gauseth var kommentator under Rbnett-sendte Zenit-Molde forrige torsdag. Da skrøt han flere ganger av Hålands involveringer. Han mener kampen er et bevis på at Håland er god nok for A-landslaget.

– Han maltrakterte etablerte landslagsspillere som Artem Dzyuba og Igor Smolnikov, som spilte VM i sommer, i duellene. Hvis vi i Norge ikke har råd til å ta med en slik spiller på landslaget, da står det fantastisk til i norsk landslagsfotball, sier Gauseth.

Men det står bra til på spissplass på det norske laget. Joshua King scoret i helga for Bournemouth. Ellers har Bjørn Maars Johnsen, Alexander Sørloth og Tarik Elyounoussi vært spisser i Lagerbäcks tropper, samt tidligere MFK-spiller Ola Kamara.

– Fotball er ferskvare. Akkurat nå kan han komme inn i de kampene og kan påvirke et kampbilde i mye større grad enn Sørloth. Alder har ingenting å si, sier Gauseth.

Uenig med Gauseth

Eurosports kommentator Petter Bø Tosterud mener imidlertid Håland heller bør tas ut i U21-landslagstroppen.

Den blir også offentliggjort mandag.

– De har hatt fire spisser på landslaget som har gjort det veldig bra den siste tiden. Spesielt tre av de med King, Sørloth og Maars Johnsen. Så er det en liten gruppe bak der Tarik Elyounoussi, Fredrik Gulbrandsen og Ohi. Nå har de prestert så bra at det ikke er vits i å pushe inn en 18-åringen bare fordi han har spilt et par gode kamper i Eliteserien. Han er et kjempespennende talent, men hvorfor skal vi hive ham inn nå? Ting fungerer, sier han til Eurosport.