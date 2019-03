McDermott tilbake i Eliteserien etter mislykket opphold i Romania

fotball

To måneder etter at kontrakten til Sean McDermott med Kristiansund gikk ut er keeperen tilbake på nordmøre. Det bekrefter Eliteserie-klubben på sine egne hjemmesider.

– Vi ble for noen dager siden oppmerksom på Seans situasjon, og valgte naturligvis å sette alle andre kandidater på vent. For tre dager siden fikk vi bekreftet at Sean kom til å bli fristilt, og vi ble raskt enige om de personlige betingelsene med agenten hans, sier sportslig leder i Kristiansund, Kenneth André Leren.

Sean McDermott var en viktig spiller for Kristiansund både i 2017 og i 2018. Leren er full av lovord om keeperen.

– Sean er først og fremst en god keeper, han er gjennomført profesjonell og dedikert, han kommuniserer godt med forsvaret og spiller en viktig rolle i garderoben, sier KBKs sportslige leder til hjemmesiden.

Dinamo Bucureștis trener Mircea Rednic bekreftet torsdag at McDermotts kontrakt i Romania var terminert, og begrunnet det med at han «ville ha en keeper, ikke en libero». Han mente også at McDermott ikke hadde noen grunn til å være misfornøyd.

McDermott fikk tre kamper for den rumenske storklubben. I to av de holdt 25-åringen fra Vågsbygd nullen.

Sean McDermott ble kåret til årets spiller i Kristiansund i 2018. Siden den gang har klubben hentet inn Serigne Mor Mbaye som erstatter.

Da Fædrelandsvennen pratet med McDermotts agent tidligere i dag gjorde han det klart at de skulle bruke de neste dagene til å finne ny klubb.

Hverken Sean McDermott eller hans agent har besvart Fædrelandsvennens henvendelser etter at overgangen ble klar.