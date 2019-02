McDermott ferdig i Romania: - Jeg ville ha en keeper, ikke en libero

fotball

I vinter ble det klart at Sean McDermott fra Kristiansand var klar for Dinamo București, etter at hans kontrakt med Kristiansund gikk ut.

En drøy måned etter at 25-åringen signerte er det slutt. det ble bare tre kamper i den rumenske hovedstaden for målvakten. Det bekrefter lagets trener Mircea Rednic på en pressekonferanse. Der er ikke treneren nådig mot McDermott.

– Jeg ba om en keeper, ikke en libero. Han har ingen grunn til å være sint, slik er livet, sier Rednic. En libero, eller «sweeper» på engelsk er en forsvarsspiller som ofte har en ballfordelende rolle.

McDermott, som var en av Eliteseriens beste målvakter forrige sesong, holdt nullen i to av sine tre kamper for hovedstadslaget.

Sean McDermott har spilt ungdomsfotball for Arsenal, og vært på lån i Leeds. Etter at han kom tilbake til Norge har han spilt for Sandnes Ulf, Start, Ull/Kisa og Kristiansund før han reiste til Romania.

Hverken McDermott eller spillerens agent har besvart Fædrelandsvennens henvendelser.