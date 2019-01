Mangler Solskjærs stjerner noe av det aller viktigste?

fotball

MANCHESTER: Hva tenker José Mourinho nå?

Mange har stilt spørsmålet den siste måneden. Spillere som mot slutten av portugiseren regjeringstid, så ut som en middelmådig Premier League-gjeng, feier nå den ene motstanderen etter den andre av banen.

Ingen i Uniteds suksessrike managerhistorie har startet bedre enn Ole Gunnar Solskjær. Forsøkene på å forklare har vært flere.

Er det nordmannen som er et geni, eller var Mourinho en så stor belastning at det frigjorde uendelig med energi da han forsvant? Svarene skifter alt etter hvem du spør. Den tidligere United-kapteinen Gary Neville kom med en interessant bemerkning om prestasjonene denne uken:

Viser den store forskjellen en karakterbrist hos United-stjernene?

– Mot slutten var det åpenbart at de ikke prøvde for Mourinho, de skrudde bare bryteren av og på. Den store forskjellen er utrolig, men jeg må innrømme at jeg har mine tvil om denne spillergruppen, sa Neville.

Begrunnelsen hans var enkel. En gruppe som tilsynelatende skrur av og på etter eget forgodtbefinnende, har ikke kvalitetene som må til for å lede United tilbake til ligatittelen.

Mourinhos klagesang

Mourinho selv var inne på noe av det samme da han omsider lot seg intervjue om tiden i United. Spillerne har for mye makt i den moderne fotballen, mente han. Treneren er ikke lenger mektig nok til å måtte håndtere en stadig mer krevende spillergruppe, samtidig som han skal lede laget på banen.

Det blir for mye å bruke tid og krefter på å utdanne og oppdra dagens stjerner, mente han. Flere av dem var heller ikke av de mest profesjonelle, klaget den sparkede manageren.

Det tok ikke lang tid før innvendingene kom. Mourinho burde heller gå i seg selv. Det var humøret hans som hadde fått spillerne til å underprestere. De taktiske metodene og de mellommenneskelige egenskapene var gått ut på dato.

Hvordan kunne han forvente at unge stjerne skulle blomstre når han hele tiden snakket dem ned i offentligheten? Se til Pep Guardiola og Jürgen Klopp, spillerne elsker tilværelsen i City og Liverpool!

Chelseas motivasjonsproblemer

Flere i United-stallen har vunnet titler. David de Gea, Phil Jones, Chris Smalling, Ashley Young og Antonio Valencia var alle der da klubben sist vant ligaen i 2013.

Juan Mata vant Champions League og Nemanja Matic serien to ganger med Chelsea. Paul Pogba er verdensmester med Frankrike. United vant både Europaligaen og FA-cupen i 2016 og ligacupen i 2017. Mange av spillerne er der fortsatt.

Nevilles spørsmål står seg likevel. Var det siste Mourinho-året et bevis på at vinnermentaliteten ikke er sterk nok?

Chelsea-manager Maurizio Sarri luftet noe av den samme frustrasjonen da hans lag nylig ble utspilt av Arsenal.

Det ser ut til å være ekstremt vanskelig å motivere denne spillergruppen, sa italieneren. De var ikke påskrudd ved kampstart. Han var sint, dette var et tema de hadde diskutert flere ganger.

Dristig spill, mente kommentatorene. Mourinho og Antonio Conte ledet Chelsea til ligagull i 2015 og 2017, men begge havnet på kant med spillergruppen og fikk sparken året etter.

Hvordan vil spillerne takle den knallharde dommen fra Sarri?

Det gjenstår å se, men kanskje kan London-laget være et slags bevis på at det er mulig å vinne både Premier League og andre trofeer, selv om spillerne bruker av og på-bryteren litt for ofte.