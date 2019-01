Manchester United-legendens råd: – Vent med Solskjær-ansettelse

fotball

Gary Neville spilte for United i hele fotballkarrieren sin, fra 1992 til 2011. I dag er han ekspert for Sky Sports, og 43-åringen legger ikke skjul på at han er full av beundring for hva Solskjær har fått til i klubben etter at han overtok for Jose Mourinho.

Solskjær er i utgangspunktet vikar ut sesongen, men etter den glitrende starten er det mange som snakker om at den utleide Molde-manageren bør få United-jobben permanent.

Det synes Neville er litt for tidlig å snakke om.

– Personlig håper jeg at han får jobben, men fra et supporterperspektiv ønsker jeg at Manchester United ansetter den aller beste personen, sier Neville til Sky Sports.

Syv strake

Solskjær har en fenomenal rekke på syv strake seirer. Det inkluderer seks Premier League-kamper og en FA-cupkamp. Det har gitt United-fansen tro på at laget kan bli blant de fire beste denne sesongen, som gir plass i Champions League neste sesong.

– Ole har gjort en fremragende jobb i Manchester United de siste seks ukene - langt bedre enn hva man kunne forvente. Tottenham var en stor kamp. I første omgang endret han til en diamantformasjon og endret på oppstillingen. Han var tøff og tok en risiko, og det lønnet seg. Det er det Manchester United handler om, og han leverte på briljant vis, sier Neville.

– Kan fort bli Ole

Likevel er altså hans råd at United-ledelsen tar en ny evaluering etter sesongen.

– La oss ta en ny vurdering etter sesongen. Det kan fort bli Ole dersom han fortsetter med det han gjør nå. Men det blir feil å si at hver kamp er en audition, sier Neville.

Neste oppgave for United og Solskjær er FA-cupkampen mot Arsenal fredag.

PS: Onsdag ble det klart at David Beckham har kjøpt seg inn i fotballklubben Salford City med 10 prosent. Klubben i National League eies av flere tidligere Manchester United-spillere: Gary og Phil Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes og Nicky Butt.