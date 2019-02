Manchester City ydmyket Chelsea – sendte kraftig varsel til gullrival Liverpool

fotball

Manchester City-Chelsea 6–0

ETIHAD STADIUM, MANCHESTER: Da Sergio Kün Aguero tuslet av sin grønne lekeplass 65 minutter ut i toppoppgjøret mellom to av de mest suksessrike lagene i engelsk fotball det siste tiåret, kunne ikke de titusenvis med lyseblått hjerte gjøre annet enn å reise seg og applaudere.

For 11. gang hadde de sett argentineren gjøre et hat trick i en Premier League-kamp. Da han lekende enkelt satte inn kveldens tredje fra straffemerket ni minutter tidligere, var det hans mål nummer 160 på 229 ligakamper.

Tre Aguero-mål var ikke ett eneste for mye. Seks minutter ut i den andre omgangen knuste han alt av Chelsea-forsvarere og headet i tverrliggeren. Da klokken viste ni minutter viste Aguero menneskelige trekk, da han satte en enorm sjanse utenfor fra få meter.

Det tok ham imidlertid bare fire minutter å riste av seg skuffelsen og gjøre noe ingen vil kalle menneskelig. Fra 25 meter feide han ballen opp i krysset på en måte som gjorde keeper Kepa Arrizabalaga sjanseløs.

Da Raheem Sterling satte inn 6–0 med ti minutter igjen på klokken, var det litt rart å tenke på at dette Chelsea-laget slo City 2–0 så sent som i desember. Siden den gang har City også tapt for Crystal Palace, Leicester og Newcastle, noe som gjør at det fortsatt ligger an til en dramatisk tittelkamp i Premier League de neste tre månedene.

City har nå like mange poeng som Liverpool, men har en kamp mer spilt. Ned til Tottenham på tredje er det fem poeng.

– Vi leder, men Liverpol har en kamp til gode. Det kommer til å bli avgjort mot slutten av sesongen. Normalt slipper lag seg ned etter en sesong som vi hadde i fjor, men vi er fortsatt med. Det er jeg veldig fornøyd med, sa City-manager Pep Guardiola etter kampen.

Kampen mot Liverpool

Lørdag viste Liverpool at de virkelig vil være med å kjempe om sitt første gull siden 1990. Bournemouth ble feid av Anfield med 3-0, og alle snakket om at de røde endelig var tilbake på vinnersporet.

Ingen vet hva spillerne til Jürgen Klopp tenkte da de et døgn senere fikk se hvem og hva de skal opp mot denne våren.

Før 25 minutter var spilt på Etihad satte Ilkay Gündogan inn 4–0. Chelseas stjernegalleri med Eden Hazard, Gonzalo Higuaín og N'Golo Kante ble ydmyket etter alle kunstens regler.

Et toppoppgjør som ender på den måten har selvsagt to ulike fortellinger. På den ene siden har du Pep Guardiolas seierherrer som nå igjen fremstår som favoritten til å forsvare et ligagull for første gang i klubbens historie.

På den andre siden er det umulig å unngå Chelseas kollaps. På de tre siste bortekampene står de nå med 0–12 i målforskjell. Det var etter den første av dem, 0–2 for Arsenal, at trener Maurizio Sarri raste mot spillerne og sa at de var ekstremt vanskelig å motivere.

Det er lett å konkludere med at han ikke lyktes særlig bra denne gangen heller.

Tapet betyr at Ole Gunnar Solskjær og Manchester United fortsatt er på den viktige fjerdeplassen i ligaen.

Endelig et titteldrama

Ingen liga i verden henter inn mer penger enn den engelske toppdivisjonen, men de siste årene har den hatt en tendens til å bli avgjort allerede mens kulden fortsatt ligger over De britiske øyene.

I fjor blendet Guardiolas lag alle med fantastisk fotball, men det var lite spenning og de vant til slutt serien med 19 poengs margin. Året før hadde Chelsea god kontroll på Tottenham og avgjorde to runder før slutt.

Dramatisk helt inn til målstreken har det ikke vært siden 2014. Også da var det Liverpool og City som duellerte, og de lyseblå vant til slutt med en margin på to poeng.

Denne gangen er også Tottenham med. Søndag tok de en sterk 3–1-seier over Leicester. Men da seksmålsydmykelsen i Manchester var fullført noen timer senere, var det ingen på Etihad som så for seg at pokalen kommer til å ende opp noe annet sted enn der.