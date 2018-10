Maktet ikke vinne mot Aserbajdsjan

fotball

Leo Østigård debuterte for U21-laget og sto for Norges eneste mål.

– Alle kjemper tappert gjennom hele kampen. Synd at vi fikk en et tidlig mål imot. Vi skulle helt klart ha scoret flere mål, sa Østigård til TV 2.

Marienlyst i Drammen har vært et fort for U21-gutta. Der har de ikke tapt på over tre år. Aserbajdsjan kom til kampen med bare to poeng.

Et svakt tilbakespill fra vanligvis solide Tobias Børkeeiet ble snappet opp, og Odd-målvakten Sondre Rossbach endte opp med å felle motstanderen. Etter en litt nølende og avventende norsk åpning tok gjestene 1–0 på et unødvendig straffespark før det var gått ti minutter. Fahmin Muradbayli scoret fra krittmerket.

NFF-fadesen

Ifølge U21-landslagssjef Leif Gunnar Smerud hadde kampen betydning til tross for at sjansene for å nå EM-sluttspillet røk med tapet for Tyskland fredag. U21-landslagets kvalifisering kom skjevt ut etter NFFs fadese rundt Kristoffer Ajers spill til tross for at han var utestengt. Konsekvensen ble at Norge mistet tre poeng.

– Kampen har fortsatt en betydning. Vi ønsker å avslutte kvalifiseringen med denne fantastiske gjengen på en bra måte. Hvis vi vinner i kveld, har vi et poengsnitt på to poeng pr. kamp på de to siste kvalikene totalt. Det er meget sterke tall. Vi spiller også for rankingen inn mot neste kvalik, så tre poeng mot Aserbajdsjan blir viktig, sa Smerud.

– Synd vi ikke fikk kronet Drammen med en seier, sa landslagssjefen etter kampen.

Etter den tidlige kalddusjen flyttet det norske laget spillet sitt høyere opp på banen og begynte å produsere en rekke fete muligheter i det etter hvert tett befolkede Aserbajdsjan-feltet.

Stolpeskudd og store sjanser

Tobias Heintz hadde en treffer i stolpen etter et flott forarbeid fra kaptein Morten Thorsby. Thorsby scoret to av målene i 3-1-kampen i Baku i det forrige møtet mellom de to lagene.

Erling Braut Haaland kom inn etter 56 minutter, og den norske styrken i luftrommet inne i feltet ble betydelig bedret.

Heintz hadde også en god mulighet på et frispark fra samme posisjon han scoret i Europaligaen for Sarpsborg mot St. Gallen.

Kvarteret før slutt kom endelig et norsk mål. Stopperen Østigård var flyttet frem i angrep, og han stusset ballen i mål i duell med tre motstandere.

Norge både skulle og burde ha tatt alle poengene. Vebjørn Hoff hadde blant annet en avslutning i stolpen i siste spilleminutt.

En del spillere som målvakten Rossbach hadde sin siste U21-landskamp.

(NTB)