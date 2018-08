Mageplask for Manchester United: – Et av de absolutte bunnpunktene

fotball

BRIGHTON-MANCHESTER UNITED 3–2

Manchester United skal ha vært interesserte i å hente en midtstopper i sommer. Det ble ikke noe av – til José Mourinhos store frustrasjon.

Søndag raknet United-forsvaret i bortekampen mot Brighton. Med Mourinho-signeringene Eric Bailly og Victor Lindelöf i midtforsvaret slapp United inn tre mål i første omgang. Det er første gang i Premier League-sammenheng siden 0–3-tapet for Arsenal i oktober 2015.

– For mange feil. Vi ble straffet på grunn av feilene. Noen ganger gjør du feil uten å bli straffet, men i dag ble vi straffet for hver eneste feil vi gjorde, sier manager José Mourinho til Sky Sports etter kampen.

Til slutt kunne Brighton-fansen feire en minneverdig seier. Glenn Murray, Shane Duffy og Pascal Gross scoret hjemmelagets mål.

– De taper på en veldig ydmykende måte. Dette må være et av de absolutte bunnpunktene i Mourinhos tid i United, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker på overtid.

Like etterpå reduserte Paul Pogba til 3–2 på straffe. Men da var det allerede for sent.

Fikk du med deg denne bakgrunnssaken? Omstridte, søkkrike menn styrer Premier League. Disse supporterne vet hvordan alt plutselig kan rakne.

Oppgitt Phil Thompson

I første omgang satt José Mourinho på benken og skar grimaser. I første omgang gikk det fryktelig galt for Manchester United i badebyen.

25 minutter: United-spillerne var sløve i presset på Brightons venstreside. Inne i boksen lurte Glenn Murray seg fri fra Victor Lindelöf og flikket ballen i mål.

27 minutter: United klarte ikke å klarere en corner skikkelig, og forsvarsspiller Shane Duffy skjøt i mål.

44 minutter: Uniteds nye midtbanespiller Fred mistet ballen på midtbanen. United-forsvaret var vidåpent, og til slutt meide Eric Bailly ned Pascal Gross. Straffen satte Gross selv i mål.

Mellom Brightons andre og tredje mål reduserte Romelu Lukaku etter flott United-spill. Men det var naturligvis forsvarsspillet til gjestene som var tema i TV 2s pausestudio. Der satt tidligere assistentmanager i Liverpool Phil Thompson. Da Thompson ble bedt om å oppsummere omgangen, sa han:

«Holdninger, holdninger, holdninger».

Thompson mente nemlig for mange United-spillere ikke hadde den riktige innstillingen.

– Det er syv spillere Mourinho kunne byttet ut. Det er ikke bra nok fra Manchester United.

Ronaldo-draktene blir revet vekk, men tror du draktsalg finansierer stjernesigneringer? Det stemmer ikke. Les hvorfor her.

Beskrives som «latterlig» og «amatørmessig»

United prøvde å redde seg inn. De unge engelskmennene Marcus Rashford og Jesse Lingard ble kastet inn til pause. Marouane Fellaini kom inn et kvarter senere. Men Brighton-seieren var aldri reelt truet. United rakk aldri et siste angrep etter Pogbas sene redusering.

Dermed vil tema de neste dagene være Uniteds fryktelige forsvarsspill. Allerede under kampen sto folk i kø for å kritisere hvordan José Mourinhos mannskap fremsto.

– Ingen tar ansvar og Brighton utnytter det, sa tidligere Premier League-stopper Matthew Upson i BBCs radiosending.

Også på Twitter fikk José Mourinhos mannskap kjørt seg.

«Latterlig forsvarsspill», smalt det fra Rob Dawson, som dekker Manchester United for ESPN. Manchester Evening News-journalist Samuel Luckhurst beskrev på sin side forsvaret som «amatørmessig».

Det blir neppe noe enklere i neste Premier League-kamp. Mandag 27. august møter de Tottenham på Old Trafford.