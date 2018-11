MFK-børsen: To forsvarere best da Molde sikret medalje

fotball

Molde – Haugesund 2-0

MFK-laget glitret bare i perioder, men leverte nok en solid prestasjon på Aker stadion søndag. Romsdals Budstikke mener Kristoffer Haugen og Vegard Forren var hjemmelagets beste spillere mot Haugesund.

Her er vurderingene på MFK-børsen:

Andreas Linde 6

Plukket de få forsøkene som kom før pause. Heldig da Akintola skjøt over og headet i tverrliggeren og da James reddet på streken. To ok redninger på langskudd. Bokset trygt et par ganger i feltet.

Christoffer Remmer 5

Presis målgivende pasning til James. Lyktes ikke like bra med de offensive aksjonene etterpå. Noen enkle balltap. Ikke alltid i posisjon defensivt, men godkjent opptreden på høyresida.

Ruben Gabrielsen 6

Grov tabbe ga Haugesund kjempesjanse som kunne ødelagt kampbildet. Tok fatt i duellspillet etterpå. Mange tøffe dueller med Wadji, vant fleste med fart, fysikk og fornuftige bevegelser.

Vegard Forren 7

Startet angrepet som ga 1-0 etter ett minutt. God kontroll i midten. Flere tøffe og viktige taklinger i og utafor 16-meteren. Ofte på rett plass med enkle løsninger. Kanskje snytt for straffe på corner.

Kristoffer Haugen 7

Flere fine innlegg, to av dem førte til store sjanser for James og for Hussain. Ofte en offensiv trussel. Traff klokkereint da han banket inn 2-0. Herlig langpasning spilte James alene gjennom.

Fredrik Aursnes 5

Trillet en del ball med de andre midtbanespillerne uten å prege det offensive spillet i stor grad. Noen helhjertede og viktige returløp. Overså noen helt åpne overgangsmuligheter som ballfører.

Magnus Eikrem 6

Rolig og klok med ballen. Flere vakre bakromspasninger. Kom ikke til egne avslutninger denne gangen, men gjorde en viktig jobb i de periodene Molde kontrollerte kampen.

Etzaz Hussain 5

Satte god mulighet utafor. Ofte i god posisjon, uten at han alltid fant de rette løsningene. Balltap ga Haugesund-sjanse. Nær scoring med god heading. I klinsj med Wadji, men holdt hodet kaldt.

Eirik Hestad 6

Ofte på løp i farlige rom. To gode skuddmuligheter som han kunne utført bedre. Genial gjennombruddspasning til James. Kombinerte fin med Eikrem. Målgivende til Haugen.

Leke James 6

Overlegent mottak og smart avslutning ga 1-0. Kunne headet inn 2-0. Fin flikk til Hestad. Nær scoring alene med keeper. Reddet på streken. Sterk i noen dueller, sløv i andre. Gikk for ofte i offside.

Pawel Cibicki 4

Kom sjelden med i spillet i starten av kampen. Spilte med litt for stor risiko i noen situasjoner. Hadde ikke dagen og det var synlig på kroppsspråket. Byttet ut i pausen.

Petter Strand 5

Andre omgang for Cibicki. Energisk og involvert både framover og bakover.

Mattias Mostrøm -

Inn for Hestad etter 78 minutter. Startet med en god sklitakling, ellers lite involvert.

Babacar Sarr –

Inn for Eikrem etter 83 minutter. Bidro til å kontrollere resultatet i sluttminuttene.