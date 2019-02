Lukaku roser Solskjærs åpenhet: – Han er veldig ærlig

fotball

Crystal Palace-Manchester United 1–3

SELHURST PARK: Først kunne bortefansen slippe jubelen løs for 0–1. Så for 0–2.

Begge gangene var det Lukaku som satte ballen i mål.

Det er derfor han ble hentet inn som Manchester Uniteds stjernespiss i en overgang verdt over 800 millioner kroner sommeren 2017. For å score mål.

Men før dobbelen mot Crystal Palace hadde han faktisk ikke scoret siden FA-cupkampen mot Reading 5. januar.

Skjøvet fra rollen

Kampen mot Reading var også første gang på lenge at Lukaku startet som Manchester Uniteds midtspiss.

Det er en rolle Marcus Rashford har gjort til sin etter Solskjærs inntreden før jul i fjor.

Men da Rashford måtte starte på benken på grunn av smellen han fikk mot Liverpool sist helg, fikk Lukaku sjansen.

Med to mål viste han frem målscoreren som bor i ham.

– Jeg er veldig fornøyd med ham, fastslår Solskjær.

Roser Solskjær

Når en spisstjerne som Lukaku er hentet for enorme summer for å score mål, men så dyttes vekk fra den rollen, er det lett å tenke seg at det kan bli frustrasjon og misnøye.

I stedet har belgieren ved flere anledninger rost Solskjær.

Også etter 3–1-seieren på Selhurst Park snakket han om nordmannen. Der trakk han frem det som kanskje er nøkkelen til å forstå spissens holdning.

Det handler om Solskjærs åpne trenerstil.

– Jeg liker ham. Han er veldig åpen, veldig ærlig i sin kommunikasjon. Han holder meg sulten. Hver gang jeg får sjansen til å spille, vil jeg gjøre det jeg kan for å hjelpe laget til å vinne, sa Lukaku i intervjusonen.

På spørsmål fra VG om det har vært nyttig å ha en tidligere spiss som trener, svarte Lukaku:

– Ja, det har vært til stor hjelp. Hvis du ser på karrieren min, har jeg alltid hatt gode spisser til å hjelpe meg. Med «Ollie» nå lærer jeg mye, og hver dag er en ny dag for å lære og forbedre seg. Det er sånn jeg ser det.

Var overrasket over Solskjær-analyse

Lukaku peker blant annet på at Solskjær kommer med gode tips til hvordan han skal bevege seg som angriper.

Det var også noe han var inne på da han uttalte seg om Solskjær i begynnelsen av januar.

Da sa han at første dag han møtte den nye manageren på treningsfeltet, gjorde nordmannen en «fullstendig analyse» av spillet hans.

– Jeg var veldig overrasket, men han har hjulpet meg mye, og jeg ser frem til å jobbe med ham. Han vil at jeg skal være vendt mot mål, fordi han vet at det er da jeg er aller farligst, sa Lukaku da.

Rettvendt er noe Lukaku har fått være mye i de kampene han har fått spille.

Flere ganger er han blitt brukt i en rolle ute til høyre. Blant annet i seieren over Arsenal i FA-cupen var det et trekk som ga uttelling.

Da hadde Lukaku to målgivende pasninger.

– Profesjonell

Derfor mener Solskjær det blir feil å vurdere Lukakus prestasjoner ut fra antall scoringer.

– Han er en profesjonell type. Det er flott å ha ham her. Han er alltid glad, jobber alltid med avslutningene sine, og så har han spilt mer enn dere kanskje tror. Men han har spilt på kantene på grunn av formen til «Rashy» (Rashford), sa Solskjær etter Crystal Palace-seieren.

I den triumfen var Lukaku helt sentral. Han fulgte Solskjærs oppfordring om å gi ham noe å tenke på når resten av angrepsstjernene er tilbake fra skade.

Tiden vil vise om han greier å kjempe seg til fast plass på laget.