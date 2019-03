Solskjær-eventyret fortsetter: – Det er som i gamle dager. Jeg har vært med på det mange ganger.

fotball

Manchester United-Southampton 3–2

OLD TRAFFORD: Da Ole Gunnar Solskjær tok over som Manchester United-manager like før jul, var det 13 poeng opp til Tottenham på tredjeplass i Premier League.

Da United noen uker tidligere spilte 2–2 borte mot Southampton, sa forgjenger José Mourinho at det måtte et mirakel til for at United skulle klare fjerdeplassen som gir Champions League-spill neste år.

Mye har skjedd siden den gang.

Lørdag ettermiddag møttes lagene igjen. Det så ut til å ende 2–2 nok en gang, men da ett minutt gjensto styrte Lukaku ballen i hjørnet fra 16 meter.

Dermed ble nok en United-kamp avgjort på dramatisk vis mot slutten av kampen.

– Det er som i gamle dager. Jeg har vært med på det mange ganger. Jeg er veldig glad på guttenes vegne, og for at de karret med seg tre poeng, sier en fornøyd Solskjær etter kampen.

Paul Pogba bommet på straffe på overtid, men det fikk ikke noe å si for hvem som vant kampen.

Dermed har United bare tre poeng opp til Tottenham på tredje, og de har tatt tilbake fjerdeplassen fra Arsenal.

Snudde kampen på fem minutter

Den første omgangen ble frustrerende for hjemmelaget, og det var nesten utrolig at det var gjestene som ledet til pause.

20-åringen Yan Valery rystet Old Trafford da han scoret kampens første mål med et fantastisk langskudd etter 26 minutter.

United snudde imidlertid kampen i løpet av fem minutter i den andre omgangen, og det så ut til å gå Solskjærs vei.

23-åringen Andreas Pereira startet sin første Premier League-kamp siden United for første gang under Solskjær avga poeng. Mot Burnley 29. januar ble han tatt av banen etter en drøy time. Da hadde brasilianeren gjort seg skyldig i en stor feil som førte til det første målet i 2–2-kampen.

Nå hadde han tydeligvis bestemt seg for å rette opp. Enkelte på tribunen rakk akkurat å gi uttrykk for litt frustrasjon over at han ikke spilte ballen til en lagkamerat i bedre posisjon. I stedet skrudde han på det mest utsøkte vis ballen opp i hjørnet fra drøye 20 meter.

Da var det spilt 54 minutter, og fem minutter senere var han sentral igjen. Denne gangen trillet han ballen til Lukaku, som dro av en forsvarer og brukte høyrebeinet til å sende United i ledelsen.

– Jeg er så glad på hans vegne. Han har gått gradene i akademiet, og vi vet hva han kan. Vi fant kanskje en bedre posisjon til ham nå.

Solskjær slapp virkelig jubelen løs da brasilianeren hamret inn sitt første.

– Ja, det er sånn når unge gutter får kritikk i starten av karrieren. Det er ingenting som er bedre enn at de slår tilbake.

Nok et drømmemål

United så ut til å ha full kontroll på kampen, men dette var tydeligvis dagen for de vakre langskuddene. Da Southampton fikk frispark et kvarter før full tid gjorde James Ward-Prowse seg klar, og fra noen og 20 meter skrudde han ballen på utsøkt vis over muren og opp i hjørne bak David de Gea.

Det så ut til å redde ett poeng for gjestene, helt til Lukaku scoret igjen like før full tid.

Solskjær måtte klare seg uten Jesse Lingard, Phil Jones, Anthony Martial, Nemanja Matic, Juan Mata og Ander Herrera til kampen. I starten av den andre omgangen kunne han også føre opp navnet til Alexis Sánchez på listen over United-spillere som er skadet.

Chileneren fikk en vridning i kneet, og han er dermed nok et usikkerhetsmoment før United skal prøve å hente inn igjen Paris Saint-Germains 2–0-ledelse i Champions League onsdag kveld.

Lukakus sjansesløseri

Southampton-keeper Angus Gunn hadde gjort tre redninger allerede før fem minutter var spilt, to av dem etter store sjanser for Lukaku.

Gjestene så rystet ut, men fikk en mulighet da danske Jannik Vestergaard headet over etter 12 minutter. Ikke lenge etter gikk backen Ryan Bertrand i bakken inne i målfeltet, men dommer Stuart Attwell ga ikke straffespark.

United-keeper David de Gea burde nok stoppet Sotons ledermål. Spanjolen fikk en hånd på Valerys gode skudd, men ballen føk likevel i mål.

Marcus Rashford ødela det som ville vært en kjempesjanse for Lukaku, og belgieren misbrukte også en stor sjanse da han headet utenfor. Det gjorde også midtstopper Chris Smalling, mens Bertrand burde fått en straffe da han nok en gang gikk i bakken i Uniteds målfelt.

Den andre omgangen ble fattigere på misbrukte sjanser, men dessuten rikere på scoringer. Rashford bure scoret da han headet utenfor fra meget god posisjon tidlig i omgangen, mens Pogba naturligvis burde scoret på straffesparket på overtid.