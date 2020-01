Lokalavis: Fagermo har takket ja til Vålerenga

fotball

Det hevder Skien-avisen Varden.

Treneren skal tidligere torsdag ha kommunisert at planen var å reise med Odd til La Manga.

Det virker usikkert at så blir tilfelle. Ifølge Vardens opplysninger skal han senere torsdag kveld ha bestemt seg for å ta over den ledige jobben som hovedtrener i Vålerenga.

Tidligere hovedtrener Ronny Deila forlot som kjent Vålerenga i januar, da han ble klar for New York City FC.

Nå kan Oslo-klubben endelig være i ferd med å få en ny hovedtrener på plass. Natt til fredag skriver VG at Vålerenga-ledelsen etter et styremøte er enige om å gå for Fagermo som ny trener.

Det skal sies at ingenting er bekreftet offisielt. Klubbene må også bli enige om en eventuell kompensasjon.

Ny trener presenteres fredag

Det er bare noen få dager siden Fagermo overfor Telemarksavisa nektet for å ha snakket med VIF. Nå tyder mye på at ting er i ferd med å skje.

VIFs sportssjef Jørgen Ingebrigtsen sier til TV 2 at klubben akter å presentere en ny trener fredag.

Dag-Eilev Fagermo har trent Odd siden desember 2007. Han har de siste årene ført Skien-klubben mot toppen av norsk fotball. I 2014 tok endte laget på tredjeplass, siden har de endt blant topp fire hvert år utenom 2017 (6.) og 2018 (9.).

De gode resultatene har også ført til spill i Europa League. De fleste vil nok huske 3–4-tapet mot Borussia Dortmund i 2015, da Fagermos mannskap sjokkerte tyskerne og ledet 3–0.

Positiv ekspert

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen skriver på Twitter at han er spent på den mulige ansettelsen.

Vi har ikke fått kontakt med Odds daglige leder Einar Håndlykken eller Dag-Eilev Fagermo torsdag kveld.