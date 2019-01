City og Sané sørget for økt spenning i gullkampen

fotball

Manchester City 2–1 Liverpool

Før kampen lå Liverpool syv poeng foran Manchester City.

Dermed var bataljen en kamp Pep Guardiolas menn helt måtte vinne – og definitivt ikke tape.

Liverpool var det eneste laget i Premier League som ikke hadde tapt enda denne sesongen. På torsdag kom det første tapet.

Leroy Sanés scoring like før pause sørger for at tittelkampen i Premier League er vid åpen igjen.

Seieren betyr at Manchester City bare er fire poeng bak Liverpool.

– Vi matchet et veldig aggressivt lag. Det er fortsatt i Liverpools hender, men i dag hadde vi en vilje som har helt ubeskrivelig. Vi er et bedre lag når vi spiller med følelser, sa City-kaptein Vincent Kompany til Sky Sports.

Første spørsmål Liverpool-manageren fikk etter bortetapet var hvordan han ville oppsummere kampen, hvorpå tyskeren begynte å le.

– Ja, det var rimelig intenst, hva?

– Det var noen ville øyeblikk, begge lag hadde helt klart mye respekt for hverandre, innledet Klopp.

– La meg si det sånn, vi har spilt bedre fotball og bedre kamper. Men vi taklet intensiteten i dag, og jeg syns til sjuende og sist City hadde noen flere perioder hvor de ga mer og de kontrollerte spillet, men vi hadde også slike perioder, om enn ikke like lange og like ofte, fortsatte Klopp.

Millimeter unna scoring

Vertene var marginalt bedre de første minuttene, men så våknet Liverpool. Salah og Firmino kombinerte, før førstnevnte spilte Mané gjennom.

Senegaleserens avslutning gikk i stolen, Citys John Stones klarerte i en egen keeper, noe som gjorde at ballen var svært nære å gå i mål. TV-bildene viste at ballen bare var noen centimeter (eller millimeter) unna å passere målstreken. Sky Sports hevdet at Liverpool bare var 11 millimeter unna scoring.

– Jeg er bare glad for at den ikke gikk over mållinjen. Det er slike ting som kan endre en kamp, sa Stones etterpå.

– Et angrep fra øverste hylle, sa TV 2-ekspert Brede Hangeland om spillet som førte til den utrolige situasjonen.

Etterpå City tok over kampen igjen. David Silva fikk muligheten fra kort hold, men den spanske playmakerens skudd ble blokkert.

Praktfulle scoringer

Det så ikke ut til å komme så mange flere muligheter før pause, men Sergio Agüero er ikke mestscorende i Manchester Citys historie for ingenting.

Bernardo Silva kom seg rundt på venstrekanten og slo ballen inn i boksen. Agüero tok én touch med høyre, før han banket ballen opp i nettaket med venstrefoten fra kloss hold.

– Det er en praktfull scoring av Agüero, sa Hangeland.

Incredible finish by Aguero. Liverpool on top until that point and even City seemed to be running out of ideas. Aguero changed that. — Oliver Holt (@OllieHolt22) January 3, 2019

Liverpool gikk ut til andre omgang på jakt etter utligning, men Guardiolas menn så ut til å ha grei kontroll.

Helt til kampuret passerte 60 spilte minutter. Tren Alexander-Arnol tok med seg ballen innover i banen og slo et innlegg mot bakerste stolpe. Der kom Andrew Robertson stormende. Skotten bredsidet ballen på tvers av målet, slik at Roberto Firmino kunne stupe inn 1–1. En lekker scoring.

Sané-skudd i stolpen og inn

Det gikk mot en svært spennende siste halvtime – og Leroy Sané hadde planer om å gi City-fansen grunn til å juble.

Drøye ti minutter etter utligningen var det Raheem Sterlings tur til å føre ballen innover i banen. Den tidligere Liverpool-spilleren fant Sané, som hadde skaffet seg god plass. Tyskeren satte på turboen, før han banket ballen inn i hjørnet via stolpen. Både Citys spillere og fans jublet ellevilt.

Etterpå runget «Champione, Champione» utover Etihad-matten.

Gjestene presset på for utligning, men det skapte også rom for Agüero og City, som var nære å øke til 3–1. Hans mulighet ble reddet på mesterlig vis av Alisson, før keeperkollega Ederson stoppet Salah i motsatt ende like etterpå.

Hyller Silva

Manchester Citys manager Pep Guardiola var strålende fornøyd med seieren, og trakk fram Bernardo Silva som kampens beste spiller.

Den portugisiske midtbanespilleren sto for pasningen til Sergio Agüero og Citys 1-0-scoring og løp til sammen 13,7 kilometer i løpet av kampen.

Det er det lengste noen spiller har løpt i en kamp i Premier League denne sesongen. Manager Pep Guardiola sier på pressekonferansen etter kampen at han nesten ikke skjønner hvordan det er mulig.

– Han gjorde alt mulig. Han er den minste, men han viser oss at for å spille fotball behøver du verken å være høy eller ha mer fysikk. Han er helt utrolig. Jeg har ikke sett en opptreden som det på en god stund, sa Guardiola etter kampen.

Han fortsatte:

– Det var en skikkelig kamp for begge parter. Vi slo et utrolig lag. Vi var fremragende fra første minutt. Vi er fornøyd med denne seieren som reduserer avstanden. Alt er åpent, sier Guardiola.