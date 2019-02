Liverpool kritiseres etter kampen mot Solskjærs United. Ekspert mener det er grunn til bekymring.

fotball

MANCHESTER/OSLO: Ole Gunnar Solskjær og Manchester United opplevde en marerittaktig førsteomgang mot erkerivalen Liverpool. Både Ander Herrera, Juan Mata og Jesse Lingard måtte forlate banen med skader.

Det så ut til å være en gyllen mulighet for Liverpool til å hente tre poeng. Tre poeng som kunne blitt svært viktige i kampen om ligagullet.

Så enkelt skulle det imidlertid ikke bli. Manchester United-spillerne forsvarte seg godt, Liverpool skapte så godt som ingen sjanser og oppgjøret endte 0–0.

LES OGSÅ: Bekymret Solskjær tror han har svaret på skademarerittet

– Det var en svak kamp av Liverpool, sier TV 2s fotballekspert Mina Finstad Berg.

– Det er alltid tøft å komme til Old Trafford, men når United må bruke alle byttene sine så tidlig, skulle man tro at et titteljaktende Liverpool ville gjort det bedre, legger hun til.

Liverpool-manager Jürgen Klopp la ikke skjul på at han var skuffet over hvor lite laget fikk til.

– United har vunnet ett poeng. Vi har tapt to, sa han til Sky Sports.

Det ene poenget tar Liverpool til toppen av tabellen, men Manchester City er altså bare det ene poenget bak.

Klopp nektet å kritisere spillerne sine på pressekonferansen etter kampslutt. Han mente alle byttene i førsteomgangen ødela lagets rytme.

– Disse guttene satte oss i denne posisjonen, men i dag skinte ikke så mange av dem veldig sterkt. Men det kommer en ny sjanse allerede på onsdag, sier han om Watford-kampen.

FIKK DU MED DEG DENNE? Absurde scener i finalen: Treneren rasende da Chelsea-keeperen nektet å bytte

Ønsker mer fra angrepsrekken

Liverpool-legenden Jamier Carragher var lite fornøyd med prestasjonene til Liverpools angripere. Mohamed Salah, Sadio Mané og Roberto Firmino fikk til svært lite. Daniel Sturridge, som kom innpå, fikk ikke til noe særlig mer.

– De tre fremme må få til mye mer. De er de store spillerne dine. De behøver du på steder som dette, sa Carragher i Sky Sports’ studio.

– Liverpools angrepsrekke har ikke helt eksplodert enda denne sesongen. Det må de om de skal vinne ligaen.

Også Firmino måtte gå av Old Trafford-gressmatten med ankelskade. Det er foreløpig uvisst hvor lenge brasilianeren er ute, men han forlot Old Trafford på krykker.

– Det er påfallende hvor mye av flyten i spillet deres som forsvinner uten han. Han gjør en jobb som som Sturridge aldri kan kopiere. Det ser vi tydelig i dag, sier Finstad Berg.

Hun mener Klopp har en kjempeutfordring om Firmino er ute med skade lenge.

– Da er det grunn til bekymring. Sturridge hadde ingen god audition i dag. En mulighet for Klopp kan være å sette Salah som midtspiss og Xherdan Shaqiri på kanten.

Roberto Firmino leaving Old Trafford on crutches #LFC — James Pearce (@JamesPearceEcho) February 24, 2019

– Ikke nok kreativitet på midtbanen

Graeme Souness herjet på Liverpools midtbane under klubbens storhetstid på 70- og 80-tallet. Også han var kritisk etter uavgjort mot Manchester United.

– De har ikke nok kreativitet på midtbanen. Liverpools fem midtbanespillere har scoret seks ganger denne sesongen. Det er ikke nok om du vil vinne ligaen, sa han i Sky Sports-studioet.

Finstad Berg er enig i at Klopp må ha mer kreativitet i midtbaneleddet.

– Det handler om hva slags midtbanespillere Klopp velger. Fabinho gjør en god kamp mot United, men er ikke en spiller som plukker målpoeng. Rollen hans er en helt annen. Det samme gjelder Gini Wijnaldum. Om han hadde hatt mer mål i seg, hadde vi snakket om han som en av de beste. Han er heller ikke målfarlig.

En løsning kan være to av spillerne som kom til klubben før sesongen. Nevnte Shaqiri, og Naby Keita.

– Om jeg var Klopp, ville jeg prøvd å finne en formasjon som funker med Shaqiri og Keita. Jeg ville sett litt mot dem, som har X-faktor og er uforutsigbare.

Uten ligatittel siden 1990

Det er null tvil om at det bare er én ting som gjelder for Liverpool denne sesongen: Ligatittelen.

Klubben har vunnet den engelske toppdivisjonen 18 ganger, men den forrige seiren kom helt tilbake i 1990. Lagets supportere tørster etter en ny triumf.

– Nervene spiller nok inn etter hvert når man vet hvor mye det betyr for folk. Manchester City har vunnet flere ligagull de siste årene. De har rutine - det taler til deres fordel. Det viktigste Klopp kan gjøre er å fortsette å snakke om neste kamp, sier Pål Christian Møller, som er formann i Liverpools norske supporterklubb.

Også han er noe skuffet over at Liverpool ikke skapte mer mot Solskjærs mannskap.

– Samtidig sier det mye om hvor langt Liverpool er kommet om man er skuffet etter 0–0 på Old Trafford.

Bekymrer seg ikke over presset

Klopp ønsker imidlertid ikke å bekymre seg over presset fra fansen.

– Selvsagt er det press. Fra mitt ståsted er det et veldig positivt press, men jeg slipper jo å spille. Guttene må lære på denne måten. Hjerte og sjelen til denne klubben er lidenskap, og på onsdag er det kveldskamp og til helgen et byderby mot Everton.

Møller har fortsatt tro på ligatittel, selv om forspranget laget hadde på Pep Guardiolas menn har krympet drastisk etter de siste månedene.

– Det er vanskelig å være misfornøyd når vi nesten er i mars med ledelse. Jeg mener City fremdeles er favoritter. De har bredere stall. Liverpool er mer sårbare for skader, men City har et tøffere kampprogram. De har mange kamper, og man vet ikke hva som skjer når det hoper seg opp mot slutten.