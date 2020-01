Liverpool ble historiske da Tottenham rotet bort store muligheter

fotball

Tottenham – Liverpool 0–1

Feilpasninger og slurv på egen halvdel fra Liverpool-spillerne og våkne kontringer fra Tottenham. Det var José Mourinhos kamplan hjemme mot de suverene serielederne, en plan som nesten holdt til poeng.

Men til syvende og sist ble Roberto Firminos sjuende ligascoring ti minutter før pause det avgjørende øyeblikket i kampen som gjorde dem historiske.

Dermed er de det første laget i noen av de fem største ligaene i Europa til å nå 61 poeng på 21 kamper, en bragd Liverpool har nådd etter å vinne 20 av de kampene.

Da Manchester City i 2017/2018-sesongen vant med rekordmange 100 poeng, hadde de etter like mange runder 59 poeng.

Rekorden fikk likevel ikke forsvarskjempen Virgil van Dijk til å miste hodet.

– Serieledelsen gir oss en god følelse, men du ser at det fremdeles er rom for forbedring, sier han svært avslappet på et TV 2-vist intervju.

LES OGSÅ: Toppscoreren herjet i etterlengtet storseier for Solskjærs Manchester United

Nesten straffet etter feil

Liverpool kunne tatt ledelsen allerede etter tre minutter, da bådeFirmino og Alex Oxlade-Chamberlain fyrte løs, og igjen da Jordan Henderson satte frem pannebrasken 20 minutter senere.

Etter 36 minutter kom til slutt målet da Mohamed Salah fikk ballen feilvendt. Han stakk den ut til Firmino, som enkelt vendte av den 20 år gamle debutanten Japhet Tanganga og banket inn 1–0.

Firminos scoring før pause gjorde at Liverpool tangerte nok en rekord, ifølge statistikktjenesten Opta. De har nå scoret i sine 21 første ligakamper, noe de ikke har greid siden 1933/1934-sesongen.

Tottenham, som manglet stjernespiss Harry Kane, lot Liverpool styre spillet i første omgang. Den første virkelige målsjanse fikk de først etter pause da de presset frem en Liverpool-feil høyt i banen. Det endte med skudd fra Lucas Moura, men brasilianeren var i ubalanse og skjøt utenfor.

Burde utlignet

Kampen hadde åpnet seg, spillet bølget hurtig fra side til side og Tottenham så ut til å nærme seg mål. Etter en stund roet det seg litt, og Liverpool festet igjen grepet om kampen.

Da ting så trygge ut kom en ny Liverpool-feil. Ballen endte hos Son Heung-min. Sørkoreaneren hadde tilsynelatende fri bane mot mål, men han greide ikke å presse skuddet på mål.

– De leker litt med ilden nå, mente TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Full overtenning ble det for Klopp åtte minutter før slutt da innbytter Giovani Lo Celso skled inn foran Liverpools mål og fikk foten på et innlegg. Tyskeren veivet frenetisk med armene, men slapp med skrekken da argentineren på smått utrolig vis sendte ballen utenfor fra tre meter.

Det ble hektisk for Liverpools bakre rekker de siste minuttene, men Tottenham maktet ikke å score. Dermed endte kampen 0–1 på Tottenham Hotspur Stadium.

Seieren sendte Liverpool opp på 61 poeng. De er 16 poeng foran serietoer Leicester med én kamp mindre spilt. For Tottenhams del gjorde nok et tap at de ble værende på 30.