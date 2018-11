Lillestrøm grep ikke sjansen – bunnkampen endte uavgjort

fotball

Lillestrøm grep ikke sjansen hjemme mot Bodø/Glimt i Eliteserien mandag. Nedrykksduellen på Åråsen endte 1–1 i høstmørket.

Poenget kan vise seg svært viktig for Glimt i den dramatiske bunnstriden. Andreomgangen var langt tammere enn den første etter at Lillestrøm hadde åpnet bra etter pause.

Vertene hadde et par brukbare målsjanser helt i starten av andreomgangen, men hjemmepublikumet ble skuffet utover i omgangen. LSK maktet ikke å skape særlig mye etter den friske åpningen, bortsett fra en Frode Kippe-heading på overtid. Den ble reddet på vei inn i nettet.

LSK-poenget kan absolutt være med på å gi dem ny kontrakt eller kvalifiseringsspill.

Perle

Kampen startet med full gass. Glimt tok ledelsen med en flott scoring etter bare tre minutter. Kristian Fardal Opseth dro skikkelig til inne i 16-meteren, og ballen fløy inn til 0–1.

LSK kom seg opp i stående igjen ganske fort. Arnor Smarason kriget seg til 1-1-målet etter at LSK presset på i flere bølger før scoringen. I løpet av de neste sju minuttene hadde Lillestrøm et kraftig overtak og to pene sjanser. En av avslutningene gikk i stolpen.

Glimt kom tilbake og overtok mer initiativ i kampen i andre halvdel av 1.-omgangen.

Drama

Det er full spenning i tabellbunnen med to serierunder igjen. Eliteseriens nest siste runde spilles til helgen. Så venter en pause på grunn av landskamper.

Dette er stillingen: 11) Glimt 30 (-3 i målforskjell), 12) Strømsgodset 29 (-2), 13) Start 29 (-21), 14) LSK 28 (-12), 15) Stabæk 25 (-16), 16) Sandefjord 22 (-20).

De to siste rykker rett ned. Tredjejumboen må ut i kvalifisering mot lag fra 1. divisjon. (@NTB)