Legender hyller Solskjær etter kruttsterk seier: – Mesterlig!

CHELSEA - MANCHESTER UNITED 0–2

STAMFORD BRIDGE, LONDON: Etter at Paris Saint-Germain spilte ut United på Old Trafford forrige uke, har flere satt spørsmålstegn ved om Solskjær er den rette til å lede laget også neste sesong.

Mandag kveld slo han og spillerne kraftig tilbake. Chelsea ble slått med to mål i London, og Manchester United er klare for kvartfinalen i FA-cupen. Dermed lever også drømmen om en pokal for vikartrener Solskjær.

De røde fra nord hadde ikke vunnet på Stamford Bridge siden Sir Alex Ferguson ledet daget der for siste gang i oktober 2012. Mandag kveld var skotten på tribunen og så Solskjær lede laget til den tredje sterke borteseieren i London denne vinteren.

Da Solskjær hadde takket alle spillerne for innsatsen løp han mot United-fansen som ustanselig hadde sunget navnet hans gjennom hele kampen. Han applauderte og knyttet nevene i triumf.

Taktisk triumf for Solskjær

I BBC-studio satt den meritterte kvartetten Gary Lineker, Alan Shearer, Jimmy Floyd Hasselbaink og Phil Neville og roste Solskjær opp i skyene.

– Taktisk var dette mesterlig fra Solskjær, sa Lineker da lagene gikk til pause på stillingen 2–0 til gjestene.

– Jeg synes United har vært mye bedre enn Chelsea, fulgte Shearer opp med. Han mente United var skarpere og mer aggressive, og gode både bakover på banen og da de gikk fremover.

Solskjær hadde gått for en såkalt diamant på midtbanen. Grepet fungerte meget bra mot et Chelsea-lag som sist helg tapte hele 0–6 mot Manchester City. Flere lurte på hvordan Solskjær ville klare seg uten angrepsduoen Jesse Lingard og Anthony Martial, som begge var skadet. Det gikk bedre enn mange fryktet.

Juan Mata lå i den offensive midtbanerollen bak Marcus Rashford og Romelu Lukaku på topp. Paul Pogba og Ander Herrera hadde indreløperrollene.

– Systemet fungerte fantastisk bra. Herrera og Pogba var veldig gode, sa Neville halvveis i kampen.

Nok en storkamp fra Pogba

Pogba er et av de beste symbolene på hvordan United-laget har hevet seg etter at Solskjær tok over for José Mourinho like før jul. Den franske verdensmesteren var nok en gang mesterlig og helt avgjørende for United-seieren.

Først serverte han Herrera med en fantastisk pasning da halvtimen var spilt. Fra det ene hjørnet av 16-meteren slo han et perfekt innlegg bak Chelsea-back Marcos Alonso. Spanjolen fikk ikke med seg at landsmann Herrera kom løpende, og fra kort hold headet sistnevnte United i ledelsen.

Da den første omgangen nærmet seg slutten var det Pogba som kom på et sugende løp inn i målfeltet. Da hadde han både vunnet ballen og sendt den til Marcus Rashford ute til høyre. Angriperen slo et fantastisk innlegg. Pogba slo det som var av Chelsea-forsvarere foran mål og headet inn 2–0 via målvakt Kepa Arrizabalaga.

Det var 15. gang Pogba enten scoret eller hadde den målgivende pasningen på de 13 kampene Solskjær har ledet laget.

Engelsk FA-cup, 5. runde:

Chelsea – Manchester U. 0-2 (0-2) Mål: 0-1 Ander Herrera (31), 0-2 Paul Pogba (45). 40.562 tilskuere. Spilt søndag: Bristol C. – Wolverhampton 0-1, Doncaster – Crystal Palace 0-2, Swansea – Brentford 4-1. Spilt lørdag: Brighton – Derby 2-1, AFC Wimbledon – Millwall 0-1, Newport – Manchester C. 1-4. Spilt fredag: Queens Park Rangers – Watford 0-1. (©NTB)

Chelsea pepet av banen

Det var en fartsfylt og artig fotballkamp allerede fra start. United hadde tre gode angrep i løpet av de første ni minuttene, men Chelsea fikk de første sjansene.

«Cupkeeper» Sergio Romero reddet både det gode frisparket fra David Luiz og returen fra Pedro. Nyinnleide Gonzalo Higuaín var farlig frempå et par ganger, men argentineren virket litt kamprusten og kom aldri til de helt store sjansene.

Da lagene gikk til pause ble Chelsea pepet av banen av hjemmefansen. Manager Maurizio Sarri er under hardt press etter flere stortap den siste tiden. Utover i den andre omgangen sang United-fansen at italieneren vil få sparken tirsdag, og flere av hjemmelagets supportere stemte imot sin egen manager.

Flere av dem sang også i svært negative ordelag om «Sarri-ball» som spillestilen til lagets manager kalles. De ga også tydelig uttrykk for at de var misfornøyde med flere av byttene han gjorde.

De siste 45 minuttene forsvarte United seg enkelt, mens Chelsea aldri klarte å skape særlig til målsjanser.

Stemningen kan imidlertid bedre seg allerede søndag. Da møter de Manchester City i ligacupfinalen på Wembley.

Kvartfinalene i FA-cupen

Swansea - Manchester City

Watford - Crystal Palace

Wolverhampton - Manchester United

Millwall - Brighton & Hove Albion Kampene spilles 15.- 18- mars

FA-cupfinalen 18. mai skal ikke Chelsea spille. Manchester United har nå to hindre igjen før de er klare.

Kvartfinalene ble trukket umiddelbart etter mandagens kamp. Der ble det klart at Ole Gunnar Solskjærs mannskap får Premier League-motstand. Wolverhampton blir motstander på Molineux.