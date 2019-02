Landslagsspiller ferdig i Molde - klar for dansk klubb

fotball

MOLDE: Midtstopperen har sett etter ny klubb de siste ukene. Fredag bekrefter Molde Fotballklubb at Nattestad er klar for danske FC Fredericia.

Laget ligger på en foreløpig tredjeplass i dansk 1. divisjon. Nattestad har vært fast på det færøyske landslaget de siste åra.

Sonni Nattestad forlater Molde FK til fordel for dansk fotball.https://t.co/g8wmqA7Kau — Molde Fotballklubb (@Molde_FK) February 1, 2019

Ingen A-kamper for MFK

Nattestad kom til Molde fra islandske FH Hafnarfjörður før 2016-sesongen. Men forsvarsspilleren var uheldig og skadet akillesen på en trening allerede etter et par måneder. Det holdt ham ute i lang tid.

Faktisk har Nattestad ikke spilt én eneste offisiell A-lagskamp for MFK. Sist sesong spilte han 60 minutter for Molde 2 i 4–0-seieren over KFUM 2.

Nattestad var utlånt til danske AC Horsens i fjor høst. Der startet han tre kamper og fikk ett innhopp i Superligaen. Danskene hadde en opsjon om å kunne kjøpe Nattestad, men klubben valgte å ikke benytte seg av den.

Under vårsesongen var den høyreiste midtstopperen på 197 centimeter utleid til 1.-divisjonsklubben Aalesund, der han gjorde sine saker godt og spilte 15 kamper.