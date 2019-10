Landslagskeeperen sitter på benken i England: Åpner for Molde-retur i framtida

fotball

I løpet av tida i MFK ble Ørjan Håskjold Nyland førstekeeper for Norge. Sommeren 2015 dro han til tyske Ingolstadt der det ble varierende spilletid. Han var uheldig med skader og et par enkle baklengs på landslaget, samtidig som Rune Jarstein storspilte for Hertha Berlin. Plutselig var landslagsplassen tapt.