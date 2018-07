Laget kommer fra New York. Men draktene hedrer norsk folkehelt.

fotball

EKEBERGSLETTA: – Nei, vi kan ikke noe norsk, men vi skal prøve å lære oss litt, smiler 14 år gamle Ari Rousakis.

Han og lagkameratene fra New York har nettopp spilt sin første kamp i Norway Cup. Land fra hele verden er representert i turneringen. Fra Brasil, Chile, Nord-Korea. Listen er lang. Men få, om noen, utenlandske klubber har dypere norske røtter enn Sporting Club Gjøa.

Stiftet av norske sjømenn

Laget holder til i bydelen Brooklyn i den amerikanske metropolen New York. Draktene er røde, hvite og blå, som det norske flagget, og logoen på drakten representerer et stolt øyeblikk i Norges historie.

Det er nemlig et bilde av Gjøa, skipet som under ledelsen til Roald Amundsen ble det første til å seile gjennom Nordvestpasasjen.

Båten ble Amundsens eie i 1901. I juni 1903 seilte han, med et mannskap på seks, ut fra Oslo. I oktober 1906 nådde skipet San Francisco, der de fikk en storslagen velkomst.

I 1911 stiftet norske sjømenn SC Gjøa, til ære for bragden. Syv år senere ble fotballklubben stiftet. I år feirer de 100-årsjubileum med tur til Oslo.

De er på plass i Norge med seks lag. «Gjøa er den eldste fotballklubben i New York, og er stolt av sine norske røtter», står det på klubbens hjemmeside.

– Vi vet at det var en båt, og at klubben ble stiftet i 1911, sier Sahm Marshall (13) på spørsmål om hva han vet om lagets historie.

Norway Cup handler om mye mer enn bare fotballkamper. Amerikanerne har planer om å få oppleve Norge. Ifølge guttene selv er det ikke helt spikret hva de skal gjøre, men én ting er naturligvis i boks:

– Jeg vet ikke nøyaktig hva vi skal utenom å spille fotball denne uken, men vi skal se båten (Gjøa på Fram-museet). Og så har jeg hørt at det er et badeland her, sier 13-åringen.

Tøff Norway Cup-start

Lørdag fløy Gjøa inn til Norge fra USA. De har ikke fått sett så mye av Norge ennå, men førsteinntrykket er klart:

– Det er et vakkert land. Det er veldig annerledes enn vi er vant til i New York. Her er det så mange flere trær, fjell og mer natur generelt. I New York ser man bygninger og skyskrapere over alt. Her er det også mange flere fotballbaner. De bryr seg mer om fotball her, sier Marshall.

Åpningskampen endte med 0–5-tap for amerikanerne. Et sterkt Åsane-lag hadde full kontroll. Gjestene fra USA fikk en blytung start. I pausen satt en skuffet gjeng og snakket om hva som måtte bedres, og hva som hadde gått galt. Etter en bedre annenomgang, var de igjen ved godt mot.

– De satte et veldig høyt press fra start. Vi fikk veldig dårlig tid, sier Ari Rousakis om bergenserne.

Han sier målet er at de skal lære av det de ser av norske motstandere her i Norway Cup.

– De spilte veldig annerledes enn vi er vant til i USA. De spilte mye mer fysisk. Og de er også mye høyere enn oss. Vi er ikke vant til det, men i den andre omgangen begynte vi å gjøre det bedre, sier lagkamerat Sahm Marshall.

Videre i turneringen skal Gjøa møte Tønsberg og Vålerenga. I tillegg til G14-laget stiller de i følgende klasser: G12, G13, J14, G15 og G19.