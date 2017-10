Lagerbäcks revansj: – Jeg synes det var en veldig god kamp

fotball

– Vi er betydelig bedre organisert nå, framfor alt forsvarsmessig. Dessuten spilte vi altfor stereotypt i angrep i Belfast. Der har vi også tatt et steg framover, sa han etter 1-0-seieren på Ullevaal.

– Jeg synes det var en veldig god kamp, og at vi vant fortjent. Nord-Irland er et meget godt lag, svært godt organisert. Det var en fysisk kamp, og som ventet ble det ikke så mange sjanser. En taktisk god og interessant kamp, oppsummerte han.

Etter fire hjemmekamper på Ullevaal står Lagerbäck med to seirer og to uavgjorte, og totalt er han nå på plussiden resultatmessig med tre seirer, to uavgjorte og to tap (mål 13-10).

– Tar vi bort kampen mot Tyskland, har vi greid oss bra forsvarsmessig. Jeg synes den defensive strukturen sitter ganske bra. Fortsatt kan vi bli litt mer aggressive og kvikkere i forflytningene, men vi var kompakte i dag, sa han.

– Vi må jobbe med å utvikle angrepsspillet. Det var bra trening i San Marino sist, men i dag ble vi litt mer låst fordi vi møtte et lag som er mye vanskeligere å møte.

Spent på motstandere

Norge avsluttet en tung kvalifisering med to seirer og 9-0 i mål. Nå er det 11 måneder til neste turneringskamp, som blir i den nye nasjonsligaen. Før den tid blir det treningskamper.

– Jeg håper på to kamper i november. Nils Johan (Semb) og den gjengen jobber med kontakter, men det er vanskelig å avtale før kvalifiseringen er over og man vet hvilke lag som skal ut i playoff, sa Lagerbäck.

– Helst vil jeg møte lag som er litt foran oss på rankingen. Kanskje ikke de aller beste, men jeg tar gjerne lag som er rundt 20.- til 30.-plass på rankingen.

Valgmuligheter

Lagerbäck har snakket om at han vil ha en stamme av spillere, slik han hadde på Island, men åpner for å variere litt mer enn han gjorde da.

– Det er flere jevne spillere her, så jeg har litt flere valgmuligheter. Det er ikke så tydelig som på Island hvilke 14-15-16 spillere som er best. Det er viktig å få en så samspilt ellever som mulig, men jeg kommer til å matche en del spillere, sa han.

Mandag skal Lagerbäck oppsummere kvalifiseringen for norske medier. Tirsdag ser han U21-landslaget møte Tyskland i Drammen.