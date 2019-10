Lagerbäck om at Norge skal spille foran 30.000 barn: – En veldig rar avgjørelse

fotball

BUCURESTI: Det blir unektelig en noe spesiell ramme rundt Norges EM-kvalifiseringskamp mot Romania tirsdag kveld.

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har bestemt at kampen skal spilles for tomme tribuner, etter svært dårlig oppførsel fra rumenske supportere under kampene mot Spania og Malta. Da kom det blant annet rasistiske tilrop fra tribunene.

Det er imidlertid tillatt for barn å komme inn. De må da komme i grupper på ti og ti. Hver gruppe kan ha med seg en voksen ledsager.

– Det stemmer, vi tillater at barn får se kampen, og vi kommer til å ha rundt 30.000 barn på tribunene, forteller Romanias medieansvarlig Catalin Popescu til Nettavisen.

Nasjonalarenaen i Bucuresti har en kapasitet på 55.000 tilskuere.

Skulle slå ned på rasisme

At det nå ikke blir tomme tribuner likevel, mener Lars Lagerbäck er en litt rar avgjørelse.

– Jeg har forståelse for at Romania benytter muligheten til å invitere barn og ungdom, men det er mer regelverket til UEFA man kan lure litt på. Det er en veldig rar avgjørelse, når man vil slå ned på rasisme, sier svensken.

– Jeg trodde at ingenting ville overraske meg innen fotballen lenger, men dette så jeg ikke komme, la han senere til.

Lagerbäck pekte også på at det norske laget har flere spillere med flerkulturell bakgrunn. Han kommenterte også rasisme fra tribunene innen fotballen, som har vært et problem i Romania.

– Dette er noe som bekymrer oss veldig. Jeg håper virkelig at de unge supporterne oppfører seg på en god måte, sa han til de rumenske journalistene.

Landslagskaptein Stefan Johansen tror ikke det får mye å si for utfallet av kampen.

– Vi fikk vite det i går. Jeg tror ikke det har så mye å si i forberedelsene til kampen. Vi vet at vi må ut og ta tre poeng. Om det blir med tomme tribuner eller med barn der, så må vi ha fokus på det som skal skje på matten, sier han.

Johansen kommenterte også rasismen som et problem innen fotballen.

– Rasisme skal ikke skje i fotballen. Det har vært mye fokus på det fra flere store profiler. Det skal straffes hardt. Nå er regelverket som det er, da må vi forholde oss til det.

PS: Joshua King, Omar Elabdellaoui og Haitam Aleesami sto over treningen mandag formiddag. Alle skal være klare for kampen tirsdag.

Både Tore Reginiussen og Håvard Nordtveit har meldt forfall på grunn av skader. Jakob Glesnes (Strømsgodset) er med til Romania som ny spiller i troppen.