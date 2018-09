La planen som 15-åring: Nå er «Moi» (24) snart i mål

fotball

SOFIA: – Jeg er litt foran skjema, smiler østfoldingen.

Han spilte en god kamp mot Kypros torsdag kveld, men har planer om å være enda bedre borte mot Bulgaria søndag kveld.

«Moi» Elyounoussi er god til å legge planer. Og han pleier som regel å følge dem.

Som 15-åring, på slutten av ungdomsskolen, fikk han en oppgave av læreren: Å skrive ned sine mål for fremtiden.

Mohamed Elyounoussi: Født: 4. august 1994 Klubb: Southampton Tidligere klubber: Sarpsborg 08, Molde, Basel. A-landskamper: 16 (4 mål)

«Noen år foran skjema»

Allerede da var dagens Southampton-spiller tydelig på hva han ville.

Som 16-åring skulle han debutere i eliteserien: – Året etter at jeg skrev ned målene mine, debuterte jeg for Sarpsborg i eliteserien som 16-åring.

Som 23-åring skulle han være etablert på landslaget: – Jeg fikk vel debuten da jeg var 20 år gammel, så det var noen år foran skjema.

Som 25-åring skulle han spille i «en av de store ligaene»: – Premier League er naturligvis en av de store ligaene, og jeg debuterte der rett etter at jeg fylte 24 år.

Vil ikke røpe neste mål

Han har tre kamper i Premier League for Southampton, men fortsatt ikke scoret mål.

Men det kommer nok, for «Moi» er flink til å følge sin egen plan.

– Hva er det neste målet på din utviklingstrapp?

– Det er spennende, vet du. Jeg kan si at jeg er der jeg vil være nå.

– Men det er vel et trinn til på den trappen?

– Selvfølgelig er det det. Jeg er ikke mett enda. Jeg er veldig fornøyd med å være der jeg er nå, men jeg vil ikke røpe neste skritt eller nivå, svarer «Moi» og røper likevel noe.

– Å score mange mål i Premier League er ett av målene, sier «Moi» og legger til at han må hjem til Sarpsborg og lete frem oppgaven for å oppdatere den.

For ham har det vært viktig å følge planen.

– Jeg har hele tiden vært opptatt av å utvikle meg sakte, men sikkert. Jeg kunne hoppet over alt og gått hvor som helst både da jeg var i Sarpsborg og Molde. Men jeg føler selv at jeg har vært tålmodig og valgt riktig klubber, klubber som er flinke til å utvikle spillere. De har hatt et nivå og en spillestil som passer meg. Sånn føler jeg det er også i Southampton.

Han hadde tre sesonger på A-laget til Sarpsborg, tre sesonger på A-laget til Molde, han var to sesonger i sveitsiske Basel, og følte Southampton var det riktige stedet for ham i sommer – selv om det var andre beilere på banen.

– Jeg har det veldig bra i Southampton, sier han.

Elyounoussi sier overgangen har gått ganske «smooth», men at kjøremønsteret i England har skapt litt problemer. Han har endt på feil side av veien noen ganger.

– Det har også tatt litt tid å finne hus, men jeg fant drømmehuset etter hvert. Jeg flytter inn i det etter denne landslagssamlingen.

Jakter sjette strake seier

Kypros ble slått 2–0 på Ullevaal. Nå venter Bulgaria i den andre Nations League-kampen i Sofia.

Det blir en mer vrien oppgave. Men Elyounoussi mener det er et norsk lag med mye selvtillit som møter Bulgaria.

Fem strake seire pleier å gjøre noe med fotballag. Troen på Lars Lagerbäcks prosjekt vokser for hver seier.

– Vi ser en tydelig utvikling. Vi vinner kamper, og det er det som gjelder. Vi er fortsatt ubeseiret her under Lars, og det er viktig at Ullevaal blir et fort. Så skal vi fortsette med å jobbe for å vinne kamper på bortebane.