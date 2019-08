Kunne fått drømmesjansen i Eliteserien. Nå må han bli i OBOS-ligaen istedenfor

fotball

MOLDE: I vinter ble tidligere Molde-junior Erlend Hustad klar for Brann. 22-åringen hadde da levert jevnlig for Notodden i OBOS-ligaen over tid, og fikk drømmeovergangen til bergensklubben. 1. juli var han på plass i klubben, men køa fram til eliteserielaget var lang. Foran seg i køa hadde han både Veton Berisha, Daouda Bamba og Azar Karadas. Derfor fant både klubben og Hustad selv ut at et utlån til bydelsklubben Nest-Sotra var et riktig valg.