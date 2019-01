Kongsvinger-spiller klar for Molde

fotball

24-åringen har de to siste sesongene spilt på midtbanen til Kongsvinger i 1. divisjon. I 2018 spilte han 28 av 30 seriekamper fra start.

– Vi er glade for at Fredrik har signert for oss nå, vi har fulgt med han en god stund. Fredrik er en talentfull spiller, som vi ønsker å utvikle videre i Molde Fotballklubb slik at han kan hjelpe oss i Eliteserien, sier hovedtrener Erling Moe i en pressemelding.

Sjølstad gjennomførte den medisinske testen i Molde før helga, og har skrevet under på en treårsavtale. Han slutter seg til resten av troppen som møter opp neste uke. Laget samles til trening mandag 14. januar og drar til Spania på treningsleir 18. januar.

Sjølstad sier han er glad for å være Molde-spiller.

– Jeg er veldig stolt og ydmyk over å signere for Molde FK. Klubben har store ambisjoner og det er høy kvalitet i alle ledd. Det var et enkelt valg når Molde kom på banen sier Fredrik Sjølstad sjøl til moldefk.no.

Sjølstad gikk til Kongsvinger etter å ha spilt for Hødd i 2016. Før det spilte han over 100 offisielle kamper for Ham Kam fra 2011 til 2015.