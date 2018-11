Kollegaens uttalelse fikk Rekdal til å reagere: – Forkastelig

fotball

Start – Rosenborg 0–1

– Jeg gråter ikke dersom Start rykker ned, med den pengebruken og det de har holdt på med, sa Odd-trener Dag-Eilev Fagermo til TV 2 tidligere i uken.

Kommentaren kom i forbindelse med at Odd søndag skulle møte Stabæk, som i likhet med Start kjemper mot nedrykk. Fagermo fortalte at han vil foretrekke at Stabæk beholder plassen i Eliteserien fremfor Start.

Søndag tapte Odd 0–3 hjemme mot Stabæk, mens Start røk 0–1 mot Rosenborg i Kristiansand. Dermed er Stabæk, som ligger på direkte nedrykk, bare ett poeng bak Start før den siste serierunden.

Start-ledelsen var ordknapp da de ble spurt om Fagermos kommentarer tidligere denne uken, men etter at søndagens kamp mot Rosenborg var slutt, tok Start-trener Kjetil Rekdal opp Fagermos kommentar.

– Jeg vil gratulere Odd med en fin prestasjon, sa Rekdal syrlig til Eurosport, før han fortsatte:

– Det er en uting når en trener går ut på den måten foran en kamp. Jeg tror ikke de tapte 0–3 med vilje. Det er ikke det dette handler om. Uttalelsen hans før helgens runde var forkastelig. Jeg vet han ikke mener noe med det, men jeg synes at det er merkelig at han gjør det når han skal møte et lag som er involvert (i nedrykksstriden, jou.anm.).

Samuel Adegbenro ble matchvinner for Rosenborg i Kristiansand. Dermed er trønderne seriemestere før den siste runden.

I nedrykksstriden er situasjonen følgende: Sandefjord rykket ned søndag. Stabæk ligger på direkte nedrykk med 28 poeng, ett bak Start på kvalifiseringsplass. Lillestrøm ligger foran sørlendingene på målforskjell, mens Strømsgodset og Bodø/Glimt har henholdsvis 30 og 31 poeng.

Siste serierunde spilles 24. november.