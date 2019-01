Koblet til Rosenborg - nå er han løst fra kontrakten i USA

fotball

Sent torsdag kveld meldte det amerikanske nettstedet New York City Soccer News at Rosenborg ønsker å hente Jo Inge Berget, den offensive spilleren med en fortid i blant annet Lyn, Strømsgodset, Molde og Malmö FF.

Kilder har også meddelt det samme til Adresseavisen. 28-åringen skal stå på Eirik Hornelands ønskeliste.

Fredag kveld meldte Bergets klubb New York City FC at nordmannen er løst fra kontrakten med Major League Soccer-klubben.

Dermed er en stor hindring borte med tanke på Rosenborgs mulighet til å hente Hadeland-gutten.

Berget, som kan spille både kant og spiss, står med 20 landskamper for Norge. Han fikk 23 kamper og scoret fire mål for MLS-klubben i 2018.