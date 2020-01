Klubben bekrefter: RBK selger kapteinen

fotball

Det bekrefter klubben selv lørdag ettermiddag.

Den danske midtbanespilleren kom til Rosenborg fra Brøndby i 2013, og har siden da spilt seg opp til en 18.-plass på klubbens adelskalender.

På lag med gammel kjenning

Den kypriotiske klubben ledes av tidligere Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen, som ble ansatt i julen.

Han har fra før sikret seg en annen RBK-kjenning: den tidligere RBK-leiesoldaten Milan Jevtovic.

At Jensen kunne vært på vei bort fra Trondheim, ble først kjent fredag. Det skjedde i TV-Adressas direktesending etter Rosenborgs første treningsøkt for året. Der fortalte trener Eirik Horneland at Jensen var på besøk i en potensiell ny klubb.

– Det er vemodig

Mike Jensen endte på 291 kamper og 51 mål for Rosenborg. Han pakker med seg fire seriegull og tre cupgull i bagasjen.

– Det er egentlig vanskelig å forstå at jeg skal forlate Rosenborg. Det er mange følelser i sving, forteller Jensen til RBKs hjemmeside.

Dansken forteller at dette var riktig tidspunkt å forlate klubben, men at han ikke gjør det uten en bismak.

– Jeg er stolt av tiden min i Rosenborg. Trondheim har vært min hjemby i sju år. Begge mine barn er «trøndere». Det er vemodig å dra, sier han.