Klopp om Solskjær-duellen: – Det blir selvsagt ikke lett

fotball

LIVERPOOL: De store kampene kommer tett i engelsk fotball om dagen. Søndag er det klart for en av de virkelig klassikerne. Liverpool og Manchester United møtes på Old Trafford.

– Det er en stor kamp. Nå må vi må hvile og forberede oss. Det er nok en tøff kamp, og de er åpenbart i god form. Det så vi på mandag, sa Klopp da Aftenposten spurte tyskeren om storoppgjøret etter tirsdagens 0-0-kamp mot Bayern München.

Han siktet til Uniteds sterke 2-0-seier mot Chelsea mandag. FA-cupseieren var Solskjærs 11. seier på 13 kamper som United-sjef. Foreløpig er det kun Paris Saint-Germain som har slått Solskjær-utgaven av United. Klopp sa tirsdag at han ikke hadde rukket å tenke for mye på oppgjøret.

– Men vi vet den kommer nå, og vi må forberede oss. Det er nok en tøff kamp, det er slik fotballen er i en toppklubb. Vi spilte mot Bayern nå, og så Manchester United. Det er kult, men det blir selvsagt ikke lett, sier han.

Kvaliteten har alltid vært der

For litt over to måneder siden vant Liverpool 3–1 over rivalen på Anfield. Det ble også José Mourinhos siste kamp som United-manager. Siden har mye endret seg på Old Trafford.

United var da 11 poeng bak fjerdeplassen som gir spill i Champions League neste år. Nå har de klatret forbi både Chelsea og Arsenal på tabellen. Det har også Liverpool-spillerne fått med seg.

– De er inne i en veldig god periode nå og har vunnet mange kamper i det siste. Du ser det også i måten de spiller på. Det er mer flyt og de har mer selvtillit etter at de byttet manager. Mye har forandret seg, og det blir en annen kamp enn den på Anfield, sier Georginio Wijnaldum.

Nederlenderen er ikke overrasket over måten Old Trafford-laget nå fremstår på. Han mener alle visste at det var mye kvalitet i spillergruppen. Problemet var at de ikke fikk det ut i kampene.

United-Liverpool 20–18

Med seier vil Liverpool igjen gå tre poeng foran Manchester City på toppen av ligatabellen. De lyseblå spiller ligacupfinale mot Chelsea søndag og har nå like mange poeng som Liverpool. City har imidlertid spilt én kamp mer.

– Vi tenker ikke på at vi kan gå til topps. Vi må gå til kampen som alle andre kamper. For fansen er det selvsagt ikke hvilken som helst kamp. Vi vil kjenne på det når vi snakker med folk og underveis i kampen, men vi skal dra dit for å prøve å vinne.

Liverpool har ikke vunnet den hjemlige ligaen siden 1990. I mellomtiden har Manchester United tatt 13 ligatitler. Det gjør at sistnevnte står med 20 titler, mens Liverpool har 18.

United-fansen vil for alt i verden unngå at det styrkeforholdet endres i mai.