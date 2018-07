Klopp lo av Mourinhos overgangskommentarer

fotball

Liverpool har vært på storshopping i jakten på å tette luka til regjerende mester Manchester City. Over 200 millioner pund har forsvunnet fra Anfield for Alisson, Naby Keita, Fabinho, Xherdan Shaqiri og Virgil van Dijk.

Manchester United-manager José Mourinho sa tidligere denne uken at Liverpool overgangsaktivitet kan øke forventningene på lagets skuldre denne sesongen.

– Kanskje dere endelig vil kreve at de vinner denne sesongen, sa Mourinho.

– Med de investeringene de har gjort denne sesongen og forrige, som mest sannsynlig vil bli rekord for Premier League denne sesongen, for et lag som ble finalist i mesterligaen, må man kunne si at de er en kandidat. De må vinne, fortsatte portugiseren.

Møtes lørdag

Klopp bare lo av påstandene i forkant av lørdagens oppgjør mellom Liverpool og Manchester United i Michigan.

– Hva kan jeg si om det? José kan si hva han vil for å være ærlig. Jeg er ikke så interessert i Manchester United. Jeg er sikker på at de vil handle i løpet av de neste dagene også, men vi kjenner vårt ansvar, innledet Klopp.

– Vi føler ansvar for fansen, eiere og supportere over hele verden, ingen andre. Det er situasjonen. Vi er ambisiøse. Vi har aldri sagt noe annet. Vi må levere, men hva det innebærer akkurat nå er jeg er usikker på, fortsatte tyskeren.

Ventet 100.000 tilskuere

Liverpool-manageren legger ikke altfor stor vekt på at klubben har fått inn nye spillere.

– En stor del av vår jobb er å spille fotball som folk liker. Det skjedde i fjor, mest sannsynlig året før og, og nå må vi ta et steg til.

– Men konkurrentene sover ikke. Vi vet det. Det betyr at livet vårt ikke blir lettere fordi vi hentet noen spillere. Vi føler oss bare litt bedre forberedt enn i fjor. Det er alt, sa Klopp.

Amerikanske medier skriver at så mange som 100.000 tilskuere vil fylle fotballstadionet i Michigan til lørdagens storoppgjør.

– Det er ikke ofte at man får muligheten til å spille på det nest største stadionet i verden. Spesielt når det er i Amerika. Jeg kan skjønne at folk liker det. Det er en imponerende bygning. Det er kult, sa Klopp.

– Det er oppkjøring, men det er United mot Liverpool, så det er en storkamp. Folk i Amerika har åpenbart ventet på denne kampen, eller i hvert fall 100.000 personer har det. Vi ser veldig fram til det, avsluttet Liverpool-manageren.