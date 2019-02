Klopp: – Solskjær hører hjemme i en toppklubb

fotball

Liverpool-manager Jürgen Klopp mener nåværende Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær har bevist at han fortjener å trene en toppklubb.

Den tyske manageren legger ikke skjul på at Solskjær har gjort en god jobb etter han overtok manageransvaret på Old Trafford like før jul.

– Ole Gunnar gjør en fantastisk jobb. Det handler om å få ut potensialet i laget og forbedre kvaliteten. Det er det han åpenbart har gjort, og det gjør ham til en manager for en toppklubb, sier Klopp i et intervju med Sky Sports.

Med Solskjær som manager har Manchester United vunnet 11 av 13 kamper. De sterke resultatene gjør at stadig flere tar til orde for å ansette nordmannen på fast basis.

Søndag barker United og Liverpool sammen til et klassisk rivaloppgjør på Old Trafford. Solskjærs menn vil med poeng sette kjepper i hjulene for Liverpool, som jakter sin første Premier League-tittel. Klubben vant ligaen sist i 1990, mens United løftet trofeet sist i 2013.

Manchester City leder ligaen på målforskjell foran Liverpool, men rødtrøyene har én kamp mindre spilt. Manchester United innehar den viktige fjerdeplassen som gir mesterligaspill kommende sesong.

Straffes for uttalelser

Liverpool-manageren har blitt bøtelagt etter å ha vært svært krass mot dommer Kevin Friend i kampen mot West Ham som endte 1–1.

Klopp mente at dommerteamet ble påvirket av en feilaktig avgjørelse i forkant av Liverpools scoring, der assistentdommeren overså at James Milner var tydelig offsideplassert før han serverte målscorer Sadio Mané.

Klopp hevdet at 50-50-situasjoner resten av kampen ga avgjørelser i favør av West Ham som kompensasjon for dette.

Det engelske fotballforbundet mener at Klopp prøver å trekke ned integriteten til dommeren og har dermed besluttet å gi Klopp 45.000 pund i bot, eller litt over en halv million norske kroner.

(NTB)