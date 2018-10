Klar tale fra Vegard Forren: – Jeg synes vi skal avblåse krisen

fotball

– Jeg synes vi skal avfeie den krisen det har vært snakket om, for det er gode stoppere som går inn i laget uansett hvem av oss det blir, sier Forren til NTB.

Molde-forsvareren har spilt en rekke landskamper og enda flere klubbkamper sammen med Even Hovland, men begge er i landslagstroppen for første gang på lenge. Sigurd Rosted har derimot vært fast inventar i troppen, selv om han bare har en snau halvtimes landslagsspill. Dermed har han færre minutter enn Forren har kamper for Norge.

– Det er en miks som skal gå opp, og jeg tror det er veldig åpent. Det ligger litt i kortene at det er turen til Sigurd, som har vært med i troppen hver gang, og jeg er forberedt på at jeg og Even må kjempe om plassen ved siden av ham, sier Forren.

– Samtidig skal man ikke undervurdere verdien av den erfaringen jeg og Even har. Vi har spilt mange gode landskamper sammen, og vi fungerer godt sammen. Dette handler om å vinne fotballkamper, og da må man tenke hva som er best for laget.

Har ventet lenge

Forren er veldig glad for å være tilbake i landslagstroppen. Han legger ikke skjul på at det er noe han har lengtet etter.

– Det er deilig, og det føles altfor lenge siden jeg var med sist. Jeg føler meg litt ung og fersk igjen, nesten som en førstereis, og det er et tegn på at dette er noe jeg har ventet lenge på, sier 30-åringen til NTB.

Han har spilt 33 kamper i Norges midtforsvar siden debuten i 2012, den forrige i Per-Mathias Høgmos siste kamp som sjef. Forren var på korttidskontrakt med Brighton og uten førstelagsfotball da Lagerbäck ble sjef og brukte et drøyt år i Molde-trøye på å overbevise om at han fortjente en ny sjanse.

God nok

– I fotball svinger det litt, og noen ganger må man være ekstra tålmodig. Jeg måtte vise at jeg kan være i god form over tid. Nå har det dukket opp en mulighet, og da handler det om å klore seg fast og vise at jeg kan bidra selv når alle er tilgjengelige, sier han.

– I mitt hode mener jeg at jeg har kvaliteter til å bidra sterkt for landslaget, så offensiv må jeg være. Jeg er veldig glad for å ha fått muligheten, og nå må jeg vise at jeg kan gripe den.

Kristoffer Ajer, Håvard Nordtveit og Tore Reginiussen har vært Lagerbäcks foretrukne midtstoppere, men alle er uaktuelle mot Slovenia, og sjefen må tenke nytt. Forren er sikker på at resultatet blir bra.

– Vi har drillet litt forskjellig på trening, og det ser veldig bra ut. Folk er på hugget, og det er veldig god kvalitet i alt som er gjort på trening. Nå gjelder det bare at de som får sjansen går ut og henter tre poeng.

