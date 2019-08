Kjell Jonevret klar for ny klubb

fotball

Stockholmsklubben bekrefter at 57-åringen overtar treneransvaret ut sesongen. Brommapojkarna rykket ned fra Allsvenskan forrige sesong.

Jonevret har vært uten trenerjobb etter at han trakk seg i sørafrikanske Orlando Pirates for to år siden.

Svensken har tidligere trent Molde og Viking. I 2009 ledet han Molde til serie- og cupsølv. Som spiller tok han cupgull med Viking i 1989.

Med seg får han Shaun Constable som assistenttrener. Han har tidligere jobbet i Sandefjord. Constable var også assistenttrener for tidligere Viking-trener Ian Burchnall i Östersund. Burchnall var assistenttrener for Jonevret i Viking.

Brommapojkarna har hatt en svak start på sesongen etter nedrykket til nivå to. Målforskjell skiller laget fra direkte nedrykksplass når ni kamper gjenstår.

