Kastrati skapte trøbbel for Vålerenga – igjen

Kastrati var iskald da han rundet Adam Larsen Kwarasey og satte ballen i mål etter timen spilt i Oslo. Scoringen var spissens fjerde mot Vålerenga siden 2017. De tre tidligere kom som Sandefjord-spiller.

Det var riktignok ikke bare Kastrati som skapte hodebry for Vålerenga. Etter å ha vært klart best i førsteomgang ga Liridon Kalludra vertene en kalddusj like etter pausen. For 15. gang denne sesongen resulterte en dødballsituasjon i baklengs for blåtrøyene. Kalludra fikk stå mutters alene da han headet inn Amidou Diops elegant innlegg.

Heller ikke timingen skulle gå i Vålerengas favør. Magnus Grødem trodde han hadde sendt vertene i ledelsen etter drøye halvtimen, men assistentdommer Jon-Michael Knutsen annullerte korrekt for offside.

Samtidig holdt Kristiansund-keeper Sean McDermott nullen for første gang siden juni. Dermed ble samtlige poeng med til Kristiansund, som har 37 poeng og er à poeng med Vålerenga.

Et skår i gleden for gjestene var at kaptein Dan Peter Ulvestad måtte ut etter en kraftig kollisjon med lagkamerat Diop. Kapteinen prøvde seg etter en par minutters skadebehandling, men måtte kaste inn håndkleet i pausen.

Både før og under kamp viste Vålerenga sin støtte til Luton Shelton, som spilte i klubben fra 2008 til 2011. Jamaicaneren ble nylig diagnostisert med nervesykdommen ALS og har en vanskelig tid i møte.

