Karrieren var truet. Nå kan han skyte Molde til gull.

Etter 45 minutter med en parodi av en fotballkamp på et Aker Stadion som lignet mer på et vannbasseng enn et kunstgress, og et gulljagende Molde som ikke så ut til å klare å bryte ned et resolutt Tromsø-lag, dukket Leke James opp og gjorde som han så ofte har gjort denne sesongen. Å score.