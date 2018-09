Kåre Ingebrigtsen har fått ny jobb

fotball

52-åringen, som fikk sparken som trener i Rosenborg i sommer, bekrefter overfor VG at han nå skal mene noe om sin tidligere arbeidsgiver og de øvrige klubbene på øverste nivå i norsk fotball.

– Jeg fikk et tilbud fra Discovery ganske tidlig etter at jeg fikk sparken. Men jeg trengte en tenkepause, jeg trengte rett og slett en pause fra fotball, i en måned eller to. Og nå har jeg fått det, jeg er sulten og klar for å jobbe med fotball igjen. Og da passer det godt å jobbe TV akkurat nå, sier Ingebrigtsen til avisen.

Fotballprofilen understreker samtidig at han verken skal være sidekommentator eller ekspert på indre bane på Lerkendal.

Ingebrigtsen tror samtidig han skal klare å være nøytral i vurderingen av sin tidligere arbeidsgiver.

– Selvsagt har jeg tenkt på dette, og jeg føler meg trygg på at jeg skal klare å være balansert, objektiv, også i analysene av Rosenborg, sier han.

52-åringen er samtidig tydelig på at han på sikt ønsker seg tilbake til treneryrket.

