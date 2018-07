Rosenborg sparker trenerne: - En trener skal ha minst tre felt han er god på. På alle feltene ønsker vi å bli bedre

fotball

Klokken 15.30 torsdag varslet RBK-styret, med styreleder Ivar Koteng i spissen, at Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun er ferdige som Rosenborg-trenere.

Nederlandske Rino Coolen, som i fjor høst ble ansatt som akademisjef, tar over det midlertidige ansvaret, med tidligere vikartrener Trond Henriksen som assistent.

Fakta om Kåre Ingebrigtsen Fakta om Kåre Ingebrigtsen, som ble sparket som RBK-trener torsdag. * Navn: Kåre Hedley Ingebrigtsen * Alder: 52 (11. november 1965) * Yrke: Fotballtrener * Klubb: Rosenborg (inntil torsdag) * Tidligere klubber som trener: Viking (assistent), Bodø/Glimt, Rosenborg (assistent), Ranheim * Klubber som spiller: Rosenborg, Lillestrøm, Strømsgodset, Manchester City * A-landskamper/mål: 23/1 * Aktuell: Ble torsdag sparket som hovedtrener for Rosenborg.

– Kåre er en populær mann, lett å like. Spillerne har ikke vært noe pådriver. Styret har vært pådriver, sier Koteng på pressekonferansen.

– Vi har ikke jobbet med noen annen trener, så vi har sett internt. Vi startet å jobbe med det i morges. Vi har engasjert Trond Henriksen som hjelpetrener til Rino Coolen. Som sagt har vi ikke jobbet noe med ny trener, sier Koteng.

Den sensasjonelle nyheten ble torsdag meldt av rbk.no.

– Rosenborg Ballklub har besluttet at Kåre Ingebrigtsen fratrer som hovedtrener i Rosenborg med umiddelbar virkning, skriver klubben på egne hjemmesider.

Videre i Mesterligaen i går

Dette skjer dagen etter at trønderne på dramatisk vis tok seg videre i Mesterliga-kvalifiseringen, der islandske Valur ble slått 3–1 (3–2 sammenlagt) etter en kaoskamp med feilaktige straffespark og overtidsscoring av Nicklas Bendtner.

– Vi tar selvfølgelig en risiko resultatmessig. Vi tror vi kan få en større og bedre grunnmur og at vi sportslig vil tjene på dette, fortsetter Koteng.

– Hva har han (Ingebrigtsen) gjort galt?

– Vet ikke om han har gjort noe galt, det er mer at vi er ute etter hva vi skal gjøre bedre. Vi tror at vi har tatt ut poensialet til Kåre. En trener skal ha minst tre felt han er god i. Han skal være fagmann, leder, pedagog. På alle feltene ønsker vi å bli bedre

52-åringen har ledet Rosenborg siden sommeren 2014 og ledet laget til tre seriegull, to cupgull og to gruppespill i Europa. Ingebrigtsen har vært under press denne våren etter sviktende prestasjoner, til tross for at laget nå bare er to poeng bak Brann i Eliteserien og videre i både cup og Europa.

Var RBK-sjef i fire år

Nå har laget i tillegg tatt tre strake seiere i Eliteserien etter den mest turbulente perioden der presset mot Ingebrigtsen var på det sterkeste, etter tap mot Brann og Tromsø. Coolen fikk torsdag morgen forespørsel om han kunne tenke seg å bli klubbens nye hovedtrener.

– Jeg ble, som alle andre, overrasket. Men dette er toppidrett, det kanskje, dessverre. Jeg er ansatt i RBK for å gjøre mitt beste og det var derfor jeg takket ja, sier Coolen.

– Jeg er profesjonell og har jobbet som trener i mange år. Jeg er ikke redd for dette, fortsetter mannen som fredag morgen starter i ny jobb som hovedtrener i Rosenborg.

Ingebrigtsen fikk nylig kritikk for sine uttalelser da han mente at tap mot Valur ikke ville vært et mageplask. Ingebrigtsen følte seg derimot misforstått etter intervjuet med Adresseavisen.

Forgjenger Per Joar Hansen var ferdig som trener 21. juli for fire år siden, etter å ha tapt 1–2 mot Sligo Rovers i Europa. Ingebrigtsens RBK-periode varte dermed i ganske nøyaktig fire år.

Ingebrigtsen og Hoftun var ikke tilstede på pressekonferansen, som ble dekket av en god del journalister i klubblokalene på Brakka.

– Kåre er en varm og god mann, sier Coolen.

Mini: - Skjønner ikke RBK-styret

Tidligere RBK-profil Jahn Ivar «Mini» Jakobsen skjønte ingenting da han fikk nyhetsvarsel på telefonen.

– Først trodde jeg det var 1. april. Så kikket jeg ut av vinduet og trærne var så grønne, at det kunne det ikke være, sier Mini til Adresseavisen.

– Det er helt ufattelig. Jeg prøvde å summe meg, ringe rundt til folk som kan fotball og diskutere, men jeg har ikke fått noe fornuftig svar, fortsetter han. Tidligere spillere og fotballeksperter sto på telefonlista til den tidligere Rosenborg-profilen og TV 2-eksperten, som ikke har snakket med noen i klubben.

– Jeg har forstått at det snakkes om manglende utvikling. Også jeg ser at det ikke er berusende angrepsfotball, slik man ønsker. Men å ta en trener med sterke resultater vi ikke har sett siden Nils Arne... De er på 2.plass i serien, videre i Europa og i kvartfinale av NM. Jeg skjønner ikke hva RBK-styret tenker, sier Mini.