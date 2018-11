Kapteinens straffescoring sørger for thrilleravslutning i Sveriges gruppe

fotball

Andreas Granqvist scoret seiersmålet på straffe for Sverige borte mot Tyrkia i UEFAs nasjonsliga i fotball lørdag. Straffen kom etter at Marcus Berg ble felt innen 16-meteren på klønete vis.

Avgjørelsen kom etter 71 minutters spill i Konya. Midtstopperen var sikker da han scoret fra ellevemeters-merket.

Frykter skade

Selv om seieren sørger for at Sverige unngår nedrykk, og fortsatt har en god mulighet til opprykk i den øverste ligaen i Nations League, kom den ikke uten en liten bismak. Manchester United-stopper Victor Nilsson Lindelöf måtte ut med skade allerede i begynnelsen av andre omgang.

Stopperen holdt seg til baksiden av låret, og kan miste den siste og avgjørende kampen mot Russland på tirsdag.

Kan vinne gruppen

Seieren gjør at svenskene nå kan vinne sin gruppe på nivå to i turneringen.

Da kreves det at man vinner mot Russland i tirsdagens hjemmekamp, siden innbyrdes oppgjør teller før målforskjellen dersom to lag havner på samme poengsum. Første kamp mellom de to lagene endte 0–0.

Sverige står med en seier, en uavgjort og et tap på tre kamper. Russerne ligger tre poeng foran før avgjørelsen, men Sverige vil, med seier over Russland, være foran på innbyrdes oppgjør.

Det går mot en thriller i Stockholm til uka.

Serbia slo nabolandet

I gruppe 4 på C-nivået vant Serbia 2–1 mot Montenegro. Seieren mot nabolandet betyr at Serbia har en god mulighet til å sikre seg gruppeseieren.

På det nederste nivået vant Aserbajdsjan 2–0 mot Færøyene og Malta tapte 5–0 mot Kosovo. Kosovo leder gruppen med 11 poeng, men Aserbajdsjan har fortsatt mulighet til å kapre gruppeseieren med én kamp igjen. Kosovo tar imot nettopp Aserbajdsjan i siste kamp.

Tidligere Viking-spiller Valon Berisha spilte hele kampen for Kosovo i storseieren mot Malta.

(NTB/100% Sport)