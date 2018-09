Kane-dobbel sikret Tottenham-seier

fotball

HUDDERSFIELD - TOTTENHAM 0–2 / ARSENAL - WATFORD 2–0

25 minutter var spilt da Harry Kane stanget inn 1-0 for gjestene. Kieran Trippier la et innlegg inn på fem meter. Der var Harry Kane helt suveren, og fjorårets toppscorer headet Spurs i føringen.

Ni minutter senere måtte Kane i aksjon nok en gang. Danny Rose ble lagt i bakken i feltet, og Spurs fikk straffe. Tottenham-spissen sendte keeper Jonas Lössl til venstre, og satte ballen til høyre i mål.

Huddersfield klarte aldri å slå tilbake, og Tottenham tok sin andre strake borteseier.

Lørdagens scoringer var hans fjerde og femte for sesongen. Han deler foreløpig toppscorertittelen med Chelseas Eden Hazard, Fulhams Aleksandar Mitrovic og Manchester Citys Sergio Agüero.

Arsenals seiersrekke fortsetter

Arsenal kan takke Craig Cathcart og Mesut Özil for sin femte strake Premier League-seier etter 2-0 hjemme mot Watford.

Både Arsenal og Watford har levert varene i starten av sesongen og vartet opp med et jevnspilt oppgjør i London. Avgjørelsen falt ikke før kampens ti siste minutter.

Alexandre Lacazette burde sendt vertene i ledelsen allerede etter kvarteret. Franskmannen ble spilt alene mot Watford-keeper Ben Foster og gikk for lobben, men avslutningen var av det elendige slaget.

Også gjestene slet med å få uttelling alene mot keeper. Isaac Success kom stormende alene mot keeper, men lobben snek seg like utenfor stolpen kvarteret før slutt.

Scoringen kom først etter 81 minutter da Craig Cathcart var uheldig. I duell mot Lacazette på et hardt, lavt innlegg satte briten ballen mellom beina på egen keeper mot spillets gang.

Etter scoringen fikk Arsenal fart på lokomotivet. Kun to minutter senere kombinerte Iwobi og Lacazette vakkert på høyrekanten. Sistnevnte fikk æren av å servere Mesut Özil som fikk en enkel jobb med å pirke inn 2-0, som også ble sluttresultatet.

Et skår i Arsenal-gleden var at Petr Cech måtte ut skade like før pause. Sisteskansen pådro seg en lei strekkskade på et utspill. Dermed fikk Bernd Leno sin Arsenal-debut i Premier League. Tyskeren vartet opp med flere gode inngripener og holdt nullen.

Med 15 poeng har Arsenal fire poeng opp til ligaleder Manchester City.

Lørdagens tap var Watfords andre for sesongen. Gultrøyene innehar sjetteplassen to poeng bak Arsenal.

Sterling og Agüero ordnet City-seier

Manchester City slo Brighton 2-0 i Premier League lørdag, og topper serien før Chelsea møter Liverpool senere lørdag.

Raheem Sterling og Sergio Agüero scoret målene for de lyseblå.

Manchester City var enorme favoritter i lørdagens hjemmekamp, men de trengte 29 minutter på å overliste Matt Ryan i Brighton-buret.

Sergio Agüero slo ballen ut på venstre til Leroy Sané. Han tok med seg ballen framover, og slo den inn i feltet. På omtrent to meter dukket Raheem Sterling opp, og han fikk en enkel jobb med å sette inn 1-0.

Det sto seg til pause, og etter 65 minutter var rollene byttet om. Agüero spilte ballen ut på venstre til Sterling. Han sendte den inn i feltet, og der var Agüero som enkelt satte ballen i mål.

Manchester City står nå med tre seirer av tre mulig på hjemmebane og 11-2 i målforskjell. De topper Premier League før Liverpool møter Chelsea senere lørdag.

Moi og Southampton senket av ulveneI

Mohamed Elyounoussi og Southampton fikk en tung dag på jobben med 0-2-tap mot Wolverhampton i Premier League lørdag.

Det var knyttet usikkerhet til om nordmannen ville rekke oppgjøret på grunn av ankelproblemer, men Mark Hughes ga ham tillit fra start.

Elyounoussi hadde en god mulighet etter snaue halvtimen, men lobben ble avverget av Rui Patrício.

Nordmannen ble erstattet av Stuart Armstrong etter 71 minutter og måtte se at Ivan Cavaleiro sendte vertene i ledelsen med et knallskudd etter et lekkert angrep. Da hadde portugiseren vært på banen i 94 sekunder.

Like før slutt sørget Wolves' vingbacker for at oransjetrøyene kunne juble for 2-0-seier. Matt Doherty dro seg forbi Armstrong og sentret ballen til Jonny som enkelt sendte ballen mellom beina til Alex McCarthy.

De nyopprykkede ulvene står kun med ett tap på sesongens første sju kamper. Verre er det for Moi og Southampton som gikk på sitt fjerde tap for sesongen.

