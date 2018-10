King om gigantmissen: - Største bommen i karrieren

fotball

Norge–Bulgaria 1–0

ULLEVAAL STADION: – Det er den største bommen jeg har hatt i karrieren. Jeg måtte bare le da jeg så den i garderoben, sa Joshua King mens han trakk på skuldrene, før pressesjef Svein Graff hastet ham inn på bussen som tok han og lagkameratene det korte stykket på Ring 3 fra Ullevaal til Storo.

Sigurd Rosted serverte King på helt åpent mål syv minutter før full tid, og for en Premier League-spiss av Romsås-guttens kaliber så det ut som en fryktelig enkel oppgave å sette inn 2–0.

Men nei, King bommet på ballen og sank skamfull ned på Ullevaal-gresset.

– Jeg trodde jeg hadde en mann i ryggen, men så jo etterpå at jeg var helt alene, forklarte King.

Han innser at missen vil havne på Youtube og alle mulige sosiale medier. Det var imidlertid ikke det som bekymret ham etter kampen.

For med tomålsseier ville Norge vært foran Bulgaria på innbyrdes oppgjør. Nå er det målforskjell som vil avgjøre hvis de ender med like mange poeng.

– Det er derfor den er så kjip. Alle spisser bommer på store sjanser av og til, men denne var så viktig. Jeg sa før kampen at vi burde vinne 2-0, så det sved litt ekstra.

Les mer om kampen: Praktomgang sikret norsk seier–nå blir det november-drama

–Det ødela uken min

I det direktesendte TV 2-intervjuet like etter kampen sa han at missen ødela hele uken hans.

Litt senere hadde han fått begivenhetene litt mer på avstand og var veldig fornøyd med at Norge endte opp med seks poeng på de to hjemmekampene.

Bulgaria-kampen ble dessuten preget av et bortelag som til stadighet sparket King ned.

– Det er den kampen jeg er blitt lagt mest ned i bakken, og jeg spiller i Premier League. Jeg tror nok de hadde fått beskjed om å ta meg ut noen ganger, men heldigvis så står jeg her på to bein, sa han til Aftenposten.

Han innrømmer at det kokte godt etter noen av nedsparkingene. Hele fire av bulgarernes seks gule kort kom fordi noen sparket ned King.

Det var først under oppvarmingen at det ble klart at han kunne spille kampen. Ankelen var fortsatt vond og hoven, men det måtte mer til for at han skulle melde forfall.

– Jeg hadde veldig, veldig lyst til å spille denne kampen med tanke på hva som sto på spill og hvordan de oppførte seg i Sofia.

Lagerbäck vil ha proppen ut

Landslagssjef Lars Lagerbäck var mer opptatt av helheten i Kings spill, fremfor de misbrukte sjansene.

– Jeg håper at han får «proppen ut» i november. Men gjør han den innsatsen for laget, så skal ikke jeg klage. Josh er den som har utviklet seg mest siden jeg overtok.

Landslagssjefen registrerte at Bulgarias fire første av seks gule kort etter behandlingen av King. Men Lagerbäck tror ikke det var en del av Bulgarias kampplan å ta King ut av kampen.

– Nei, det tror jeg ikke. De ble litt frustrerte fordi vi spilte så bra. Havner man i «underläge» kommer man kanskje litt sent inn i det. Men jeg tror ikke det var i deres gameplan å skade en spiller.

Moi: - Jeg hadde scoret

Mohamed Elyounoussi ble også sparket ned ved flere tilfeller, noe som ga bulgarerne to gule kort.

– Vi visste at de driver med tjuvtriks. Samtidig går det litt for fort for dem, de henger litt etter, og klarer akkurat ikke å ta ballen. Da tar de foten istedet. Det er sånn som skjer. Heldigvis kom vi begge godt fra det, sier matchvinneren.

– Bommen til King mot slutten, kunne det vært deg?

– Nei, jeg hadde satt den.

– Hvor grov er den?

– Jeg har ikke sett den i ettertid. Men fra min vinkel så det ut som han hadde altfor god tid, han hadde tid til å tenke på hva han skulle gjøre. Så timet han sparket litt dårlig. Josh kan svare best på hva som skjedde, men jeg skulle sett at den gikk inn.

– Forskjellen på mål og ikke mål der kan være avgjørende når gruppen avgjøres i november?

– Ja, hvis vi kommer til innbyrdes oppgjør. Men det får tiden vise. Jeg tror vi skal klare å slippe det, at det går så langt som til at innbyrdes oppgjør blir avgjørende. Vi tar med oss det vi gjorde i dag inn mot de to neste kampene og tar gruppeseieren.