Kamara blir lagkamerat med Selnæs i Kina

Den norske landslagsspissen Ola Kamara (29) melder overgang fra Los Angeles Galaxy. Han har skrevet en treårskontrakt med kinesiske Shenzhen.

Dermed blir spissen lagkamerat med Ole Selnæs. Den norske midtbanespilleren meldte overgang fra franske St. Etienne tidligere dette overgangsvinduet.

– Jeg er veldig glad for denne avtalen. Å komme til en så fin by og klubb som Shenzhen, få oppleve Kina og kinesisk fotball, spille for en veldig god trener som Juan Ramon Lopez Caro er og samtidig få en veldig bra økonomisk avtale, gjør denne avtalen unik og føles riktig for hvor jeg står i karrieren, sier Kamara til TV 2.

Ifølge Major League Soccers nettsted får nordmann en kraftig lønnsøkning. De skriver at Kamara vil tjene cirka 25 millioner kroner i året - etter skatt.

– Det at Ole Selnæs er i klubben gjør det også enklere for meg og familien å ta dette valget. Ole har kun bra ting å si om miljøet i klubben, byen og alt rundt klubben generelt, sier Kamara.

TV 2 skriver at den kinesiske klubben har vært interessert i Kamara i lengre tid, og spilleren selv mener det ikke vil ha noe å si for egne sjanser på det norske landslaget.

Før oppholdet i USA, har Kamara spilt i blant annet Strømsgodset, Molde og Stabæk.

Shenzhen er en storby sør i Kina. Den ligger på grensen mot Hongkong og har over 10 millioner innbyggere.

