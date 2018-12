José Mourinho ferdig i Manchester United: – United er nødt til å gjøre radikale grep

fotball

Etter to og en halv sesong er José Mourinhos tid i Manchester United over. Det skjer etter det pinlige 1–3-taper for erkerival Liverpool søndag.

Manchester United bekreftet nyheten i en pressemelding tirsdag formiddag.

Fakta om José Mourinho Dette er fotballtreneren José Mourinho: * Fullt navn: José Mario dos Santos Felix Mourinho * Alder: 55 (født 26. januar 1963 i Setubal, Portugal) * Klubb: Ingen * Tidligere klubber som trener: Benfica (2000), União de Leiria (2001-2002), Porto (2002-2004), Chelsea (2004-2007), Inter (2008-2010), Real Madrid (2010-2013), Chelsea (2013-2015), Manchester United (2016-2018). I tillegg var han assistent da Bobby Robson var manager for Barcelona i 1996 til 1998. * Meritter: * Seriemester (7): Porto (2003, 2004), Chelsea (2005, 2006, 2015), Inter (2009, 2010), Real Madrid (2012). * Mesterligaen: (2): Porto (2004), Inter (2010). * UEFA-cupen/europaligaen (2): Porto (2003), Manchester United (2017). * Cupmester (4): Porto (2003), Chelsea (2007), Inter (2010), Real Madrid (2011). * Ligacupmester (4): Chelsea (2005, 2007, 2015), Manchester United (2017). * Har også vunnet supercupen i Portugal, England, Italia og Spania. * Aktuell: Fikk tirsdag sparken som manager i Manchester United.

Ifølge The Times-journalist Martyn Ziegler fikk Mourinho beskjeden i et møte med administerende direktør Ed Woodward tirsdag morgen.

– Klubben takker José for arbeidet hans i Manchester United og ønsker ham suksess i fremtiden, heter det i pressemeldingen.

– Solskjær ble nevnt

Klubben opplyser også at det vil bli ansatt en midlertidig manager. Vedkommende skal ha jobben til sesongslutt, mens ledelsen jobber med å ansette en permanent manager.

ESPN-journalist Mark Ogden mener å vite at Molde-trener Ole Gunnar Solskjær er et alternativ.

– Tidligere denne sesongen ble Ole Gunnar Solskjær nevnt i kulissene i United som en mulig midlertidig manager. Han er fortsatt i Molde, men fortsatt en mulig midlertidig manager til sesongslutt, skriver Ogden i en Twitter-melding.

Ogden er kjent som én av journalistene som har best kilder i Manchester United. Blant annet var det nettopp Ogden som avslørte at Alex Ferguson skulle gi seg som manager i 2013.

Tidligere i desember signerte riktignok Solskjær en ny kontrakt med Molde. Den strekker seg ut 2021-sesongen.

Dag Langerød, ansvarlig redaktør i Manchester Uniteds norske supporterklubb, sier at en midlertidig Solskjær-ansettelse «ville overrasket veldig».

– Men personlig ville jeg elsket det. Når det gjelder midlertidig manager handler det om å få inn en som har United i hjertet på alle måter. Du henter ikke inn Sam Allardyce da.

Nummer seks i Premier League

Det er tre år og én dag siden Mourinho fikk sparken i Chelsea. Portugiseren har vunnet Champions League to ganger, men nå har karrieren hans en negativ kurve.

Manchester United ligger som nummer seks på Premier League-tabellen. Denne sesongen har Mourinho ledet laget til syv seire, fem uavgjort og fem tap i serien.

Mourinho har vunnet Europa League og ligacupen med Manchester United. Men storklubbens fans har mye større forventninger enn det.

– Jeg har forsvart Mourinho lenge, innleder Lars Morten Olsen, mangeårig redaktør i medlemsbladet til Manchester Uniteds skandinaviske supporterklubb.

Han fortsetter:

– Men denne sesongen, med spillet, holdning og alt, er det gått så langt at jeg tror dette er til det beste. Samtidig tror jeg ikke alle verdensproblemer er løst med det her. Uniteds problemer stikker dypere. Klubben er så ute å kjøre at det ikke finnes noen kjapp løsning, sier Olsen.

Fakta om managere i Manchester United Disse har vært managere i Manchester United siden 1986: Alex Ferguson (1986-2013) * Vant 13 Premier League-titler, 5 FA-cuptitler, 4 ligacuptitler, 10 Community Shield-trofeer, 2 mesterligatitler, 1 tittel i UEFAs cupvinnercup, 1 europeisk supercuptittel og 1 tittel i klubb-VM. * Avsluttet med ligagull i 2013. * Seiersprosent: 59,67 David Moyes (2013-2014) * Vant Community Shield. * Ble sparket i april 2014. Da lå United på 7.-plass i Premier League. * Seiersprosent: 52,94 Louis van Gaal (2014-2016): * Vant FA-cupen i 2016. * Ble sparket etter å ha ført klubben til 4.- og 5.-plass i Premier League. * Seiersprosent: 52,43 José Mourinho (2016-2018): * Vant 1 europaligatittel, 1 ligacuptittel og 1 Community Shield-trofé. * Hadde 2.-plass som beste ligaplassering. Ble sparket i desember 2018 etter en svært skuffende høstsesong. * Seiersprosent: 58,33

Kritiserer direktør

Nå vil ryktebørsen rundt Manchester United ta av. Store trenernavn som Mauricio Pochettino og Zinedine Zidane har allerede blitt nevnt som mulige Mourinho-erstattere.

Lars Morten Olsen har ett klart førstevalg som manager: Mauricio Pochettino.

– Men det sitter nok langt inne for Tottenham å gi slipp på ham. Det romantiske valget ville vært en klubblegende som Ryan Giggs, men om det skulle gå galt, vil det være et skrekkscenario. Jeg tror ingen United-fans vil like situasjonen om United sliter med en sånn legende som manager.

I første omgang vil det imidlertid bli ansatt en midlertidig løsning.

Ifølge ESPN-skribent Mark Ogden, som følger United tett, er Mourinho-assistent Michael Carrick ikke en kandidat til å ta over. I stedet skal en ekstern ansettelse være på trappene, også når det gjelder den midlertidige løsningen.

Men kommer Manchester United til å lykkes med sin neste ansettelse?

Lars Morten Olsen peker på Ed Woodward, klubbens administrerende direktør. Woodward har ansatt tre managere. Hverken David Moyes, Louis van Gaal eller Mourinho har lykkes.

– Han er en fantastisk forretningsmann, men han kjenner ikke fotballmarkedet. Derfor mener jeg at det er på høy tid å få inn en sportsdirektør. Woodward har ansatt og sparket tre ganger nå. Dette er et enormt prestisjetap for ham, når han har bommet tre ganger på fem år, sier Olsen.

– Desperasjon

Viktigere enn navn mener TV 2-ekspert Petter Myhre det er at klubben bestemmer seg for en tydelig retning. Han peker på at alle de andre topp seks-klubbene i England har en langt mer offensiv tilnærming.

– Problemene stikker dypere enn Mourinho. Det sa jeg også etter van Gaal. Det er en desperasjon og ledelsesfilosofi der nå som ikke fungerer. De er nødt til å gjøre radikale grep, de må finne ut hvor de vil. Nå har de ansatt van Gaal og Mourinho, og til dels Moyes, som har en fotballfilosofi som bygger mye på det trygge defensive først.

– Spørsmålet er om de fortsatt skal gjøre det? Skal de da gå for en type som Diego Simeone? Eller skal de gå vekk fra det og tenke at de beste lagene i verden spiller en annen type fotball?

Han peker på kontrasten til Pep Guardiola i Manchester City og Jürgen Klopp i Liverpool.

– Å få maks ut av spillergruppen er en treners jobb. Hvis du ikke greier det, tror jeg heller ikke nye spillere vil være med å løfte laget. Klopp og Guardiola har brukt mye penger, men faktum er at de har utviklet laget samtidig. Mens United har kanongode spillere som Alexis Sánchez og Paul Pogba prestert dårligere enn de har gjort før.

Manchester Uniteds neste kamp er borte mot Cardiff lørdag.